Ihre Krankheit hat sich langsam angeschlichen. Viele Jahre blieb sie unerkannt. Die Schmerzen kamen mit einem ersten Bandscheibenvorfall und sind noch immer da. Im Rücken, an den Schultern, den Handgelenken, mal ist es die eine, mal die andere Hüfte. „Manchmal tut mir der ganze Körper weh“, sagt Susanne S. So genau weiß sie nie, wie die Nacht verläuft, oder wie es ihr geht, wenn sie morgens aufwacht.

Begonnen hat alles schon 1989, da war sie 34 Jahre alt. Erst nach etwa zehn Jahren wussten die Ärzte, was ihren Körper quält: Fibromyalgie. In der Definition auf der Webseite der Rheuma-Liga ist dazu zu lesen: Eine häufig auftretende chronische Schmerzerkrankung, deren genaue Ursachen bis heute nicht bekannt seien. Aber man wisse, dass bestimmte Faktoren das Risiko einer Erkrankung erhöhen, Stress etwa im Arbeitsleben und andere psychische Belastungen.

Stress, den hatte Susanne S. „Ich wollte immer etwas mit vielen Menschen machen und in Bewegung sein“, sagt sie. Sie hat eigentlich Bankkauffrau gelernt, was ihr auf Dauer aber nicht taugte. Beruflich mehr Spaß hatte sie in der gehobenen Gastronomie, in Landgasthäusern mit guter Küche. Eine Weile bediente sie im Spatenhaus gegenüber der Münchner Oper. 14- oder 15-Stunden-Schichten lächelte sie weg. „Ich habe viele interessante Leute kennengelernt. Aber gesellschaftlich gut angesehen sind diese Gastro-Jobs nicht.“

Als sie sich mehr und mehr um ihre Mutter kümmern musste, meldete sich ihr Körper: „Anfangs ganz harmlos mit Schmerzen in den Oberarmen, dann plötzlich die Bandscheibe.“ Schon bald konnte Susanne S. nicht mehr so, wie sie wollte. Sie sei zu vielen Ärzten gegangen, sagt sie. Manche machten ihr Hoffnung: „Das verschwindet wieder mit den Wechseljahren“, hörte sie. Sie bekam Psychopharmaka, man verschrieb ihr starke Schmerzmittel, darunter auch ein Opiat. „Das brachte tatsächlich Erleichterung“, sagt Susanne S. Die Krankenkasse aber wollte die Kosten dafür nur eine Weile übernehmen.

Solange sie noch arbeiten konnte und Geld verdiente, suchte Susanne S. nicht nur Hilfe bei Schulmedizinern. „Ich habe viele alternative Geschichten ausprobiert“, sagt sie. „Das kann ich mir längst nicht mehr leisten.“ Die Wechseljahre kamen, brachten zusätzliche Symptomen wie Schlafstörungen, und sie verschwanden wieder. Noch immer aber geht es ihr an vielen Tagen gar nicht gut. Im Winter bei feuchtem Wetter oft so mies, dass sie kaum aufstehen kann. „Heute Morgen bin ich vor Schmerzen aufgewacht“, erzählt sie Anfang Dezember. „Aber ich rege mich nicht mehr auf, dann bleibe ich halt länger im Bett. Ich mache im Haushalt an solchen Tagen nur, was ich machen kann.“ Einkaufen strengt sie auch an guten Tagen an.

Dabei ist Susanne S., die gerade ihren 69. Geburtstag feierte, eigentlich gerne aktiv. Aufgewachsen ist sie in Kempfenhausen am Starnberger See. Als junge Frau war sie viel Wandern in den Bergen, Langlaufen und ist mit ihrem Hund spazieren gegangen. Der Hund lebt nicht mehr, auch das „Miezerl“, das ihr eine Weile Gesellschaft leistete, ist gestorben. Sie würde gerne ihr Leben mit einer neuen Katze teilen. „Aber so ein Tier ist auch eine finanzielle Sache“, sagt Susanne S. „Das Futter, die Tierarztrechnungen.“ Sie weiß, der Wunsch ist unrealistisch, sie muss mit jedem Euro rechnen. „Ich kann auch gut mit mir selbst leben.“

Schon mit 50 war Susanne S. offiziell erwerbsunfähig. Entsprechend gering ist jetzt ihre Rente. Zusammen mit der staatlichen Grundsicherung kann sie die Miete für die 40 Quadratmeter-Wohnung, die Nebenkosten, Telefon und Rundfunkgebühren tragen. Ein Handy oder einen Computer hat sie nicht. Ihre große Freude sind der alte Mops Coco, den sie einmal die Woche für ein paar Stunden betreut, und das bisschen Grün vor ihrer Terrassentür. Der Flieder, der Rosenstock und die Hortensien. „Hoffentlich überstehen sie diesen Winter“, sagt Susanne S.

Die Pflanzen haben sehr gelitten im vergangenen Jahr, als die Tiefgarage unter ihrer Wohnung saniert werden musste. Dabei ging vor ihrem Wohnzimmer einiges kaputt, die Wohnungsbaugesellschaft hat die kleine Gartenfläche wieder hergestellt, aber nicht die Risse in den Zimmerwänden. Die sind wohl durch die unterirdischen Erschütterungen entstanden und gehören dringend zugespachtelt, sagt Susanne S. Überhaupt wäre es schön, wenn das Wohnzimmer mal geweißelt werden würde. Selbst streichen kann sie nicht. Vor ein paar Jahren wurde sie an der Schulter operiert. Auch das schränkt sie in ihrer Bewegung ein.

Und was würde sie sich noch wünschen? „Mein Kühlschrank ist schon sehr betagt“, antworte Susanne S. „Ich rechne jeden Tag damit, dass er seinen Geist aufgibt.“ Jetzt im Winter könne sie Lebensmittel vielleicht vor die Türe legen. Aber den Füchsen und Mardern, die sich bei ihr im Münchner Westen um die Häuser schleichen, gönnt sie das Essen nicht.