Einst 1948 als „Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung“ gegründet, unterstützt das Hilfswerk der SZ längst unabhängig vom Winter bedürftige Menschen in München und den umliegenden Landkreisen – und Sie können helfen.

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die fehlen. Windeln für das Neugeborene oder ein Kuscheltier.

München im Nachkriegswinter 1948. Die Stadt liegt zu großen Teilen noch in Trümmern. Es ist kalt, den Menschen fehlt es am Nötigsten. Sie frieren und haben Hunger. Das hat den Lokalreporter und späteren SZ-Chef Werner Friedmann veranlasst, bei seinen Redaktionskollegen um Spenden zu bitten. Warme Pullover, Decken – so sahen damals die Hilfen aus, um die Not zu lindern.

Friedmanns wohltätiges Engagement ist längst zu einem großen Hilfswerk gewachsen, ohne das viele Menschen, die selbst in einer reichen Stadt wie München in Armut leben, noch mehr Not leiden würden, und zahlreiche Projekte von der sozialen Landkarte in Stadt und Umland verschwinden würden.

Seit seinem 75. Geburtstag heißt das Hilfswerk SZ Gute Werke, weil Not keine Jahreszeiten kennt und die großzügigen Spenden der SZ-Leserinnen und -Leser das ganze Jahr über an Bedürftige verteilt werden. Jeder gespendete Cent geht ohne Abzüge an die Menschen, sämtliche Verwaltungskosten trägt die Süddeutsche Zeitung.

Tausenden Betroffenen in Not wird jedes Jahr geholfen – mit finanziellen Zuwendungen für dringende Anschaffungen, mit Lebensmittelpaketen oder Einkaufsgutscheinen, etwa für Hygieneartikel. Unterstützt werden darüber hinaus soziale, gemeinnützige Einrichtungen und Projekte, die ausschließlich Hilfsbedürftigen zugutekommen. Das Hilfswerk orientiert sich dabei am konkreten Bedarf der Menschen in Not – unabhängig von deren Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.

SZ Gute Werke nimmt ausschließlich Geldspenden entgegen, sei es als direkte Zuwendungen oder als Ergebnis wohltätiger Aktionen. Das sind etwa Firmenfeiern, aber auch Geburtstagsfeste, bei denen die Jubilare um Spenden für das SZ-Hilfswerk bitten.

Aus organisatorischen Gründen können die Mitarbeiterinnen um die geschäftsführende Vorständin Sandra Geisler keine Sachspenden annehmen oder Kontakte zu bedürftigen Personen oder Familien vermitteln. Zweckgebundene Spenden sind aber möglich – etwa an einen bestimmten Personenkreis. Ein Vermerk reicht, um die Spende direkt an kranke Kinder, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren oder Familien in Not zu richten.

Ihre Spenden in guten Händen

Möchten Sie SZ Gute Werke unterstützen? Sie können online unter sz-gutewerke.de spenden. Sollten Sie mit einer Überweisung spenden wollen, ist diese auf folgendes Konto möglich:

SZ Gute Werke e. V.

HypoVereinsbank

IBAN: DE04 7002 0270 0000 0822 28

BIC: HYVEDEMMXXX



Wenn Sie lieber Bargeld spenden, können Sie das von Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, am SZ-Service-Point im Kaufhaus Ludwig Beck, 1. OG, Eingang Dienerstraße, Marienplatz 11.

Spenden sind steuerlich abzugsfähig; bis zu einem Betrag in Höhe von 300 Euro reicht der vereinfachte Nachweis. Bei Spenden in Höhe von mehr als 300 Euro senden wir Ihnen die Spendenbestätigung zu, sofern auf der Überweisung der Absender vollständig angegeben ist.