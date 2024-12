SZ Gute Werke:Ein Glück für alle

Der Lions Club München-Pullach ist seit zwei Jahrzehnten schon zuverlässiger Partner von SZ Gute Werke, um Menschen in Not zu unterstützen. Gewinnen können dabei auch all diejenigen, die den Adventskalender des Lions Club mit der richtigen Losnummer gekauft haben.

Von Karin Kampwerth

Die Mitglieder des Lions Club München-Pullach gehören zu jenen, die sich keine finanziellen Sorgen machen müssen. Was aber nicht heißt, dass sie über all die Armut und Not, die anderen Menschen widerfährt, einfach hinwegsehen. Im Gegenteil: Das Lions-Hilfswerk steht nun schon im 21. Jahr an der Seite von SZ Gute Werke, dem Spendenhilfswerk der Süddeutschen Zeitung (vormals SZ Adventskalender), um Menschen zu unterstützen, die durch einen Schicksalsschlag in Armut geraten sind.

Das gelang auch heuer wieder durch den erfolgreichen Verkauf von 5500 Adventskalendern, die mit einem kunstvollen Motiv gestaltet worden sind. Das Besondere: Die Käuferinnen und Käufer des Adventskalenders tun nicht nur Gutes, sondern können sich mit ein bisschen Glück auch selbst beschenken. Traditionell geht die Hälfte aus dem Verkaufserlös, dieses Jahr waren das 38 000 Euro, an SZ Gute Werke. Die andere Hälfte erhält die Kindertafel Glockenbach e.V. Das Besondere: Jeder Kalender wirkt auch als Los für 300 attraktive Preise im Gesamtwert von 34 000 Euro, die unter anderem von namhaften Sponsoren wie den Hotels Kempinski und Bayerischer Hof, dem Kaufhaus Beck und der Firma Lodenfrey gestiftet worden sind.

Hauptpreis ist ein einwöchiger Aufenthalt für zwei Personen in einer Suite inklusive Halbpension im Hotel Post in Lech am Arlberg. Weitere Preise sind Tablets, Smartwatches, Hotelübernachtungen, Restaurantgutscheine der Münchner Spitzengastronomie, Jahreskarten für den Münchner Tierpark, Kosmetik-Gutscheine, Reisegutscheine, Couchlesungen, Konzert-Varieté-Karten, diverse Einkaufsgutscheine und vieles mehr.

Die Gewinner können die Preise wieder zwischen dem 7. und dem 31. Januar 2025 in der Zahnarztpraxis Dr. Gisela Lange, Kaufingerstraße 12, München, abholen. Geöffnet ist die Praxis von Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr. Nach dieser Frist verfallen die Preise zugunsten des Spendenzwecks.

Die Losnummern und die zugehörigen Gewinner werden unter www.lions-pullach.de und hier veröffentlicht.

6, 36, 37, 69, 72, 111, 177, 182, 192, 213, 216, 242, 245, 248, 275, 278, 292, 347, 383, 402, 413, 469, 488, 498, 543, 565, 578, 603, 636, 644, 664, 666, 669, 670, 677, 698, 730, 746, 748, 752, 779, 825, 849, 862, 866, 891, 924, 931, 932, 1006, 1034, 1041, 1094, 1101, 1125, 1149, 1160, 1194, 1231, 1243, 1253, 1281, 1282, 1284, 1286, 1325, 1339, 1341, 1368, 1373, 1395, 1416, 1428, 1441, 1445, 1451, 1471, 1477, 1519, 1528, 1534, 1549, 1552, 1554, 1566, 1570, 1580, 1586, 1597, 1640, 1645, 1647, 1662, 1.667, 1686, 1699, 1709, 1719, 1752, 1766, 1771, 1776, 1785, 1796, 1807, 1808, 1825, 1853, 1877, 1924, 1931, 1955, 1970, 2005, 2009, 2020, 2037, 2051, 2063, 2071, 2084, 2090, 2095, 2110, 2115, 2136, 2194, 2204, 2244, 2286, 2314, 2315, 2360, 2415, 2419, 2462, 2501, 2513, 2519, 2539, 2546, 2554, 2597, 2598, 2617, 2642, 2697, 2707, 2764, 2767, 2802, 2809, 2812, 2819, 2858, 2869, 2911, 2922, 2964, 2974, 3028, 3080, 3127, 3235, 3246, 3555, 3275, 3292, 3303, 3308, 3345, 3346, 3354, 3396, 3403, 3411, 3424, 3444, 3463, 3471, 3483, 3489, 3490, 3497, 3505, 3509, 3530, 3555, 3608, 3620, 3654, 3668, 3715, 3729, 3792, 3806, 3812, 3816, 3822, 3834, 3840, 3846, 3859, 3862, 3879, 3881, 3886, 3888, 3971, 3992, 4022, 4031, 4046, 4049, 4059, 4084, 4097, 4107, 4112, 4122, 4144, 4146, 4155, 4170, 4209, 4219, 4226, 4249, 4290, 4294, 4355, 4358, 4375, 4378, 4381, 4399, 4425, 4427, 4453, 4494, 4509, 4512, 4514, 4527, 4539, 4549, 4586, 4588, 4592, 4608, 4617, 4631, 4636, 4641, 4660, 4708, 4720, 4752, 4754, 4775, 4809, 4830, 4839, 4866, 4882, 4902, 4911, 4914, 4966, 4968, 5002, 5006, 5021, 5033, 5039, 5054, 5079, 5094, 5115, 5131, 5157, 5182, 5192, 5249, 5250, 5275, 5301, 5303, 5313, 5318, 5326, 5352, 5374, 5381, 5391, 5411, 5415, 5450, 5471, 5486.