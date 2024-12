SZ Gute Werke:„Ich konnte nie Nein sagen“

Carmen Novak ist eine Frau mit viel Empathie. Sie hat Krankenschwester gelernt und sich viele Jahre um andere gekümmert. „Ich konnte nie nein sagen“, erzählt sie. Nicht zu ihrem Mann und nicht an ihren verschiedenen Arbeitsstellen. In einer Münchner Klinik habe sie schon mal neun Tage hintereinander gearbeitet. Das war noch vor ein paar Jahren. Damals hat sie die vielen Stunden gut weggesteckt. Sie sagt: „Ich war immer eine halbe Stunde früher da, weil ich gerne arbeite. Mein Beruf macht mir Spaß.“ Jetzt mit 62 kann Carmen Novak (Name geändert) nicht mehr so wie früher. Mittlerweile hat sie Angst vor zu viel Stress. „Man Körper sagt stopp, wenn ich unter Druck komme.“

Vor einiger Zeit wurde bei Carmen Novak eine Depression diagnostiziert. Allein sein, tue ihr nicht gut, sagt sie. Von ihren Partnern ist sie bitter enttäuscht worden. Sie fühlt sich ausgenutzt. Die Beziehungen haben schlechte Gefühle und Schulden hinterlassen, für die Carmen Novak aufkommen muss.

Dafür muss sie Geld verdienen, dafür muss sie stark sein. Doch sie leidet immer wieder unter Atemnot und manchmal rast ihr Herz. Eine Schilddrüsenunterfunktion macht es ihr morgens oft schwer, aus dem Bett zu kommen. Vor ein paar Jahren plagte die Krankenschwester ein Bandscheibenvorfall und vor Kurzem wurde sie wegen einer Thrombose operiert. Ohne Medikamente kann Carmen Novak nicht leben. „Leider dämpfen sie mein Temperament“, sagt sie. Mit Dunkelheit und Kälte komme sie schlecht zurecht, und manchmal überlege sie, zurück nach Kroatien zu gehen. Aber sie lebt eigentlich gerne in München und weiß, dass sie hier immer Arbeit finden kann. Dafür aber muss sie so gesund wie möglich werden, denn eigentlich will sie ja anderen helfen. „Ich bin eine Kämpferin“, sagt Carmen Novak. Und am liebsten würde sie sich in einem Fitnessstudio anmelden.

