Eine erholsame Nachtruhe ist für ein gesundes Leben unerlässlich. Denn Schlafen ist wichtig für die Regeneration des Körpers und der Seele, beugt Krankheiten vor und ist essenziell für das Gedächtnis. Doch vielen Menschen fällt das Ein- oder Durchschlafen schwer. Jeder dritte Bundesbürger startet übermüdet in den Morgen oder wird im Laufe des Tages von Müdigkeitsanfällen geplagt. Das belastet Körper und Psyche. Während des SZ Gesundheitsforums geben Expertinnen und Experten Einblick in die Zusammenhänge von Lebensführung, Schlafräubern und (un-)gesunden Schlafmustern und erläutern, wie eine gesunde Nachtruhe gelingen kann. Fragen an die Referenten können gerne vorab eingereicht werden, an veranstaltungen@sz-erleben.de. Zudem gibt es die Möglichkeit, während der Veranstaltung live Fragen zu stellen.

SZ Gesundheitsforum: Die übermüdete Gesellschaft - Schlafstörungen und ihre Behandlung, Mittwoch, 26. Oktober, 19.30 Uhr, Teilnahme kostenlos, Anmeldung zum Livestream erforderlich.