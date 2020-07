Fotos von Sebastian Gabriel

München, wunderbar nahbar: Der Kultur- und Gastrotreff Minna Thiel... Bild: Sebastian Gabriel

...auf dem Platz vor der Hochschule für Film und Fernsehen in der Maxvorstadt,... Bild: Sebastian Gabriel

...der Loungebereich vor der Muffathalle,... Bild: Sebastian Gabriel

...die auf die Baaderstraße ausgedehnte Zephyr Bar,... Bild: Sebastian Gabriel

...das Freiluftkonzert des "Kulturlieferdienstes" im Mai in der gesperrten Kapuzinerstraße,... Bild: Sebastian Gabriel

...der Bereich um den Club Bahnwärter Thiel auf dem Gelände der ehemaligen Großviehhalle... Bild: Sebastian Gabriel

...und der Kulturstrand auf der Corneliusbrücke. Bild: Sebastian Gabriel

Aufeinander gestapelte Schiffscontainer an der Isar. Ein ausrangierter Schienenbus vor der Filmhochschule. Wände voller Graffitis. Ja, es gibt auch ein München fernab aller Sehenswürdigkeiten. Rau, schmutzig, urban, sogar ein bisschen wild. Es sind Ecken der Großstadt, die ein Tourist meist nicht zu Gesicht bekommt. Es sind Ecken, die sich ständig ändern. Subkultur in München ist oft nur bei Zwischennutzungen möglich. Die Stadt blüht für einen begrenzten Zeitraum auf, es entstehen kreative Freiflächen und dann wird wieder etwas Neues errichtet. Im ehemaligen Kunstpark Ost stehen jetzt Hochhäuser, ein neues Konzerthaus wird gebaut. Nicht immer entsteht also etwas Wildes. Aber immerhin etwas anderes.

In der Serie "München - Stadt der Gegensätze" zeigen die SZ-Fotografen jeweils eine Seite der Metropole, die immer auch einen Widerspruch provoziert. Vergangene Woche hat Stephan Rumpf glamouröse Eindrücke Münchens vorgestellt, Sebastian Gabriel stellt in dieser Folge Münchens Subkultur gegenüber. Damit endet diese Serie, kommende Woche beginnt an dieser Stelle eine literarische Spurensuche.