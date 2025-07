Die SZ-Band „Deadline“ spielt auf dem Tollwood-Festival. Dass die Journalisten schreiben können, wissen die Leser. Aber können sie auch Pop und Rock?

Aus Spaß wurde noch mehr Spaß: Eigentlich hatten sich einige SZ-Redakteure nur mehr oder weniger spontan zusammengetan. Aus Anlass des Auszugs aus dem alten Verlagsgebäude an der Sendlinger Straße wollten sie es noch einmal richtig krachen lassen. Doch das gemeinsame Musizieren machten allen so viel Spaß, dass man beschloss weiterzumachen. Nach wie vor leitet SZ-Urgestein Charly Forster die Band, die er zu Konzertreisen auf die Leipziger Buchmesse oder in die Rote Bar des Wiener Volkstheaters führte. An diesem Sonntag, 13. Juli, tritt die SZ-Band Deadline wieder auf dem Tollwood-Festival im Olympiagelände auf. Auf dem Programm stehen Pop- und Rockklassiker aus fünf Jahrzehnten von Janis Joplin bis Alice Merton. Los geht es um 19 Uhr beim Andechser Zelt – wenn das Wetter mitspielt, auf der Freiluftbühne.

Deadline, 13. Juli, 19 Uhr, Andechser Zelt, Tollwood-Festival, Olympiapark Süd, Eintritt frei, Infos unter www.tollwood.de