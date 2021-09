Die preisgekrönte Doku "Trans - I got life" läuft in den Kinos an. Bereits eine Woche vorher findet für SZ-Leserinnen und Leser eine kostenlose Preview in München statt.

Von Josef Grübl

Verena steht vor dem Friedhofstor und traut sich nicht rein. Die Dorfbewohnerinnen würden sie erkennen - aber nicht so wie sie jetzt aussehe: "Ich bin im Dorf nie raus als Frau", sagt sie weinend. Verena ist eine von mehreren Trans-Menschen, die von den beiden Filmemacherinnen Imogen Kimmel und Doris Metz über einen längeren Zeitraum begleitet wurden: Der deutsche Dokumentarfilm Trans - I Got Life erzählt von den Hoffnungen, Träumen und Enttäuschungen transsexueller Menschen; von Verwandten, die sich von ihnen abwenden oder Freunden, die ihnen nicht mehr die Hand geben wollen. Verena hat viele schlechte Erfahrungen gemacht, aber auch gute: Sie erzählt von ihrem vierzigsten Geburtstag und einer längst überfälligen Entscheidung, von Menschen, die sie heute so annehmen wie sie ist. Beim Filmfest München war Trans - I Got Life der Gewinnerfilm des von Bayern 2 und Süddeutscher Zeitung ausgelobten Publikumspreises, am 23. September läuft der Film in den Kinos an. Bereits eine Woche vorher findet im Rio Filmpalast eine kostenlose Kino-Preview für SZ-Leser und -Leserinnen statt. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, Karten gibt es, solange der Vorrat reicht. Im Anschluss an die Filmvorführung findet ein Gespräch mit Kimmel, Metz und den von ihnen porträtierten Menschen statt. Es moderiert Sybille Giel von Bayern 2.

Trans - I Got Life, D 2021, Regie: Imogen Kimmel und Doris Metz, exklusive Kino-Preview mit anschließendem Filmgespräch, Mittwoch, 15. September, 20 Uhr, Rio Filmpalast, Rosenheimer Straße 46, kostenlose Kinotickets: www.sz-erleben.de/veranstaltungen