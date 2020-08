Von Ariane Witzig

Es gibt viele Frauen, die Wirtschaft verändern. Das Magazin "Plan W" der SZ erzählt seit mehr als fünf Jahren ihre Geschichten und richtet sich an Frauen und Männer, die Wirtschaft gern aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Der zweite "Plan-W-Kongress" bringt diese Themen und Gesichter in diesem Jahr nun virtuell auf die Bühne. Mit dabei sind Spitzenfrauen und -männer aus Konzernen, aus dem Mittelstand, Forscher, Wissenschaftler, Politiker und Start-up-Gründer, darunter so prominente wie Malu Dreyer, Ministerpräsidentin aus Rheinland Pfalz, die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, die Telefónica-Personalchefin Nicole Gerhardt oder Clara Mayer, die laute Stimme der deutschen Klimabewegung. Sie alle diskutieren und referieren darüber, wie sich Arbeit und Macht verändern müssen, welche Rahmenbedingungen die Politik setzen kann, was gute Führung bedeutet, ob und wie ein nachhaltigeres Wirtschaften möglich ist.

SZ-Plan-W-Kongress, Mi./Do., 2./3. September, in virtueller Form, Anmeldung unter www.sz-planw-kongress.de