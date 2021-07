Bleiben in Zeiten einer Herrschaft der Finanzmärkte Demokratie, Freiheit und soziale Verantwortung auf der Strecke? Seit seinem Bestseller "Das Gespenst des Kapitals" gehört Joseph Vogl, Professor für Neuere deutsche Literatur, Literatur- und Kulturwissenschaft in Berlin, zu den Wortführern einer neuen Generation von Kapitalismuskritikern. In seinem neuen Buch "Kapital und Ressentiment. Eine kurze Theorie der Gegenwart" (C.H. Beck) rekonstruiert er, wie im digitalen Zeitalter neue Machtformen entstanden sind, die über nationale Grenzen hinweg immer stärker in die Entscheidungsprozesse von Regierungen, Gesellschaften und Volkswirtschaften eingreifen.

Im Literaturhaus wird er darüber am Mittwoch, 21. Juli, mit dem Soziologen Stephan Lessenich diskutieren, Professor an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und Autor von Büchern wie "Neben uns die Sintflut". SZ-Feuilleton-Redakteur Andrian Kreye moderiert den Abend.

Kapital und Ressentiment, mit Joseph Vogl, Stephan Lessenich und Andrian Kreye; Mi., 21. Juli, 20 Uhr, Literaturhaus, Saal- und Streamtickets über literaturhaus-muenchen.de