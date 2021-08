"Die Fantasie kann nur aus dem schöpfen, was da ist", sagt Hubert Achleitner. Bei dem Bad Goiserner hat sich in 67 Lebensjahren einiges aufgestaut.

Von Bernhard Blöchl

Der Roman erschien mitten in der Pandemie, im Frühsommer 2020. Für viele Leserinnen und Leser war "flüchtig" (Paul Zsolnay Verlag) eine willkommene Flucht im Lockdown. Führt doch die Geschichte von Maria, die nach fast 30 Ehejahren verschwindet, von den österreichischen Bergen quer durch Europa bis nach Griechenland. Als kleine Flucht in ein neues Abenteuer kann man auch die Entstehung des Buches beschreiben. Dessen Autor, Hubert Achleitner, dürften die meisten als Hubert von Goisern kennen, jenen Mann, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass Etiketten wie "Alpenrock" oder "Neue Volksmusik" mit positiven Gefühlen und kerniger, anspruchsvoller Haltung besetzt wurden.

Sein spätes literarisches Debüt - Achleitner war bei der Veröffentlichung 67 - stellt der Tausendsassa aus Oberösterreich nun vor Publikum in München vor - und gibt, gewiss tiefgründig wie eh und je, Einblicke in sein autobiografisch gefärbtes Werk. "Die Fantasie kann nur aus dem schöpfen, was da ist", sagte Hubert Achleitner vor einem Jahr im SZ-Interview. Mehr über das Schreiben und die Hintergründe des Buches entlockt ihm womöglich der SZ-Redakteur und Musikexperte Michael Zirnstein. Er moderiert den Abend im Schlosspark der Katholischen Akademie in Bayern.

Lesung Hubert Achleitner: flüchtig, Moderation: Michael Zirnstein, Sa., 28. Aug., Einlass 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr, Schlosspark der Katholischen Akademie in Bayern, Mandlstraße 23, Zugang über Gunezrainerstraße, Kartentelefon 344974, Infos unter www.eulenspiegel-flying-circus.de