In der Corona-Pandemie haben Ängste in verschiedensten Ausprägungen zugenommen. Im SZ-Gesundheitsforum erklären Experten die Unterschiede zwischen gesunder und krankhafter Angst, zeigen Möglichkeiten zur Behandlung auf und beantworten Zuschauerfragen.

Von Ariane Witzig

Angst gehört zum Menschsein dazu. So unangenehm das Gefühl oft auch ist - es schützt vor allzu draufgängerischem oder gar riskantem Verhalten und hat deshalb eine lebenswichtige Funktion. Aber Angst kann auch zur Krankheit werden, die Gruppe der Angststörungen ist sogar die häufigste psychische Störung. Zu ihr gehören neben Phobien, also der ungerechtfertigten Angst etwa vor Spinnen, Höhe oder engen Räumen, auch Panikstörungen sowie die generalisierte Angststörung, eine ständige ängstliche Besorgnis, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Darüber hinaus ist Angst ein wesentliches Symptom vieler anderer psychischer Erkrankungen, sie begleitet Depressionen ebenso wie Essstörungen. In der Corona-Pandemie haben Ängste in ihren verschiedensten Ausprägungen noch einmal zugenommen. Während des SZ- Gesundheitsforums am Mittwoch, 14. April, erklären online Experten die Unterschiede zwischen gesunder und krankhafter Angst, zeigen Behandlungsmöglichkeiten auf und diskutieren gesellschaftliche Einflüsse auf die Entstehung und das Erleben von Ängsten. Zudem berichtet eine Patientin aus ihrem Leben mit der Angst. Zuschauer haben die Möglichkeit, den Referenten vorab eine Frage zu stellen und die an veranstaltungen@sz-erleben.de zu schicken. Auch live können Fragen gestellt werden. Hierfür die Website sli.do aufrufen und den Hashtag (#): szgesundheit eingeben.

