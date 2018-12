Autogramm von Xavier Naidoo

Ihren Papa wieder zu treffen, das ist der größte Wunsch von Zara Su und Miran-Efe. Nachdem ihre Eltern sich getrennt haben, ist der Vater ins Ausland gezogen. Seit einem Jahr haben die Achtjährige und ihr fünfjähriger Bruder ihn nicht mehr gesehen. Finanziell ist die Situation seitdem auch sehr schwierig. Die Mutter musste sich mit ihren Kindern in München eine kleine Wohnung suchen. Mittlerweile hat sie sich im neuen Viertel gut vernetzt und andere Frauen kennengelernt. "Wir helfen uns gegenseitig", sagt sie. Möbel und Spielzeug tauschen sie untereinander aus oder kaufen sie auf dem Flohmarkt. Lebensmittel holt sie bei der Tafel. Trotzdem reicht das Geld oft nicht. Der Vater unterstützt seine Kinder finanziell nicht. Der Mutter ist es wichtig, dass ihre Kinder sich gesund ernähren. Einfach ist das nicht. Frisches Obst und Gemüse kann sie oft nicht kaufen. "Man muss sehr viel rechnen, bei jedem Einkauf." In Phasen, in denen es besonders schwierig wird, singt die Mutter gemeinsam mit Zara Su und Miran-Efe Lieder des deutschen Sängers Xavier Naidoo. Er ist ihr großer Star. Jedes Jahr schenkt sie ihrer Tochter und ihrem Sohn ein Lied von Xavier Naidoo zum Geburtstag. "Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir zusammen", beginnt Zara Su zu singen. Es ist eines der Lieder. Der zweitgrößte Wunsch der Kinder ist es, einmal auf ein Konzert von Xavier Naidoo zu gehen. Und ihren Star persönlich zu treffen, ein Autogramm von ihm zu bekommen. "Das wäre so toll. Das würde ich nie vergessen", sagt Zara Su.