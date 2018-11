1. November 2018, 18:58 Uhr SZ-Adventskalender Tür für Tür Gutes tun

Der Lions Club München-Pullach unterstützt das Hilfswerk der "Süddeutschen Zeitung"

"Die Anbetung der Könige" von Sandro Botticelli (Foto: Liszt Collection/ARTOTHEK)

Die einen freuen sich, dass der Sommer dieses Jahr so ausdauernd war. Die anderen können wiederum den Wintereinbruch nicht erwarten. Viele SZ-Leser warten schon gespannt auf ihren ganz besonderen Adventskalender: Jedes Jahr bringt ihn das Hilfswerk des Lions Clubs München-Pullach heraus, um mit dem Verkaufserlös Gutes zu tun.

Der Verkauf der 5000 Exemplare des Kalenders beginnt am Montag, 5. November, im Servicezentrum der SZ in der Fürstenfelder Straße 7, im Kaufhaus Beck am Marienplatz und in der Raben-Apotheke am Kirchplatz in Pullach. Der Kalender, der "Die Anbetung der Könige" von Sandro Botticelli zeigt, kostet sechs Euro. Die eine Hälfte des Erlöses geht traditionell an den "Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung". Die andere Hälfte erhält das Clean-Project Neuhausen, das sich für die Integration, Förderung und Rehabilitation Jugendlicher mit und ohne Migrationshintergrund einsetzt. Jeder Käufer des Adventskalenders nimmt automatisch an der täglichen Verlosung von insgesamt 400 Gewinnen im Gesamtwert von 31 000 Euro teil.