Von Monika Maier-Albang

Detailansicht öffnen Hamado B. sitzt im Rollstuhl, seit Kugeln ihm das Rückenmark zertrümmerten. Seine Flucht aus Syrien führte ihn nach München. (Foto: Catherina Hess)

Ein Bett, ein Schreibtisch, eine Couch: Hamados Reich. Hinter dem Tisch an der Wand hängt ein Bild aus guten Tagen. Es zeigt zwei strahlende Jungs, acht, neun Jahre alt vielleicht, seinen Bruder und ihn. Der Bruder lebt nicht mehr. Terroristen des Islamischen Staats haben ihn getötet, als er gerade 16 war. Und Hamado B.? Sitzt im Rollstuhl, seit Kugeln ihm das Rückenmark zertrümmerten, als er mit der Mutter und einer Schwester aus dem Haus zu fliehen versuchte.

Er hat es nach Deutschland geschafft, liegend, sitzend, laufen konnte er ja nicht. Als er ankam, hatte er schwere Dekubitus-Schäden, war wund gelegen an Beinen und am Rücken. Auf die abgestorbenen Stellen wurde später frische Haut gesetzt. "TransPlan Tation", wiederholt B., und beim dritten Mal kommt der schwierige Begriff schon flüssig über seine Lippen. Wie er überhaupt in den vier Jahren, seit er in Deutschland lebt, nicht nur die Sprache erstaunlich gut erlernt hat. Hamado B. ist ein so höflicher wie engagierter junger Mann. Er möchte Bankkaufmann werden, oder IT-Fachmann. "Irgendwas, das ich auch im Sitzen gut tun kann." Wobei B. die Hoffnung hat, dass ihn seine Beine eines Tages wieder tragen. Er wartet darauf, dass die Krankenkasse grünes Licht gibt für eine entsprechende Operation. Immerhin: "Als ich in München ankam, hat der Arzt zu mir gesagt: ,Zwei Wochen später und Ihre Beine wären abgestorben gewesen'."

Seine Mutter und seine Schwester sind noch in der Türkei. Hamado B. hatte sich nach Deutschland aufgemacht, weil ihm in der Türkei niemand habe helfen können, wie er sagt. "Es gab keine Physiotherapeuten. Niemanden, der sich auskannte. Ich habe mich gefühlt wie ein Stück Holz."

In München hat B. den Quali gemacht; jetzt wartet er darauf, berufsvorbereitende Maßnahmen beginnen zu können. Seine Wohnanlage wurde ein paarmal unter Quarantäne gestellt, er hat also viel Zeit auf dem Zimmer verbracht im vergangenen Jahr. Und es trotzdem geschafft, mit erspartem Geld den Führerschein zu machen. Jetzt spart er weiter, für ein gebrauchtes Auto, seinen Traum. Er möchte raus, ins Leben. Und er bräuchte Geld für Medikamente, die die Krankenkasse nicht übernimmt. Der Rollstuhl, da ist er sicher, wird nicht sein ständiger Begleiter sein, der mal hier nicht in einen Aufzug passt oder es ihm dort so schwer macht, in der U-Bahn einzusteigen.

Irgendwann wird er laufen können, davon ist Hamado B. überzeugt. Er wird eine eigene Familie haben, ein selbstbestimmtes, glückliches, für andere normales Leben eben.