Mehdi P. kann wieder singen. Musik ist sein Leben. Schon als kleiner Bub hat er Hip-Hop gehört. Als er schreiben konnte, hat er die Texte von Rappern in ein Heft geschrieben. Doch sein Onkel, bei dem er aufwuchs, war streng, ein Tyrann, wie Mehdi P. sagt. Doch als Vollwaise musste er mit einer Schwester und einem Bruder zu seinem Onkel nach Iran. Zuvor war seine junge Mutter an Krebs gestorben, da war Mehdi P. erst vier Jahre alt. Sein Vater war im Krieg in Afghanistan gefallen, wo Mehdi eigentlich geboren ist.

Detailansicht öffnen Mehdi P. lebt in einem städtischen Wohnprojekt. (Foto: Stephan Rumpf)

Als er 15 Jahre alt war, hielt er die Tyrannei nicht mehr aus, ständig sollte er beten, nichts durfte er bei seinem Onkel tun. Mehdi P. hatte ein wenig Geld gespart, also floh er schließlich über die Türkei nach Deutschland, Ende 2015 war das, als er bei Passau mit einer Gruppe weiterer Flüchtlinge über die Grenze kam. Sein Bruder lebte bereits in München, bei ihm kam er für die ersten Wochen unter, bis er schließlich als minderjähriger unbegleiteter Flüchtling in die Obhut des Münchner Jugendamts kam.

Bis heute lebt der nun 20-Jährige in einem städtischen Wohnprojekt für Jugendliche und junge Erwachsene. Er hat ein Zimmer, in dem er Musik machen kann, auch wenn ihm seine Zimmernachbarn manchmal sagen, er soll nachts etwas leiser singen. "Ich kann aber nicht anders, ich muss einfach rappen", sagt Mehdi P. Dank der Musik hat er an Selbstbewusstsein gewonnen. "Seit Mehdi Musik macht, blüht er regelrecht auf", sagt eine Betreuerin. Er hat in München längst den mittleren Schulabschluss geschafft und im September vor zwei Jahren seine Ausbildung zum Koch begonnen. Mittlerweile arbeitet er im Ausbildungsrestaurant am Roecklplatz und will im kommenden Jahr seine Ausbildung abschließen. Er hofft auch auf eine Festanstellung. "Ich mache am liebsten Saucen", erzählt er, "natürlich scharf."

Mehdis größter Traum ist, bald ein eigenes Zimmer in München zu finden, in dem er sich ein kleines Musikstudio aufbauen kann. Dazu braucht er natürlich Geld, das er in seiner Ausbildung nicht hat. Sein Wunsch ist deshalb ein Mikrofon und ein Monitor, damit er gemeinsam mit seinen Freunden die Lieder besser aufnehmen und bearbeiten kann. Hier in München sei seine Heimat, sagt Mehdi P. Hier leben nicht nur sein Bruder und seine Freunde. Hier kann er auch die Musik machen, die er will. "Das war in Iran anders", sagt er.