Von Bernd Kastner

Er war im Knast, mehrmals. Das sagt Ben Merger (Name geändert) sofort, kaum hat man sich an den kleinen Tisch in seiner kleinen Wohnung gesetzt. Er fragt, ob das nicht schlecht ankomme bei potenziellen Spendern. Aber warum sollte man Menschen, die Fehler gemacht haben und daraus lernen wollen, nicht helfen? "So geht das nicht weiter", sagt er zu sich und meint den Ärger mit der Justiz. Er hat verstanden, soll das heißen.

Detailansicht öffnen "Es ist noch nicht zu spät", sagt Ben Merger. Aktuell bildet er sich mit Onlinekursen weiter. (Foto: Stephan Rumpf)

Ben Merger, 33, hatte es nicht leicht, seinen Weg ins Leben zu finden. Er hat seit der Kindheit mit ADHS zu kämpfen, dieser Hyperaktivität, die so vieles schwermacht. Sein Vater war Alkoholiker, erzählt er; seine Mutter musste ins Frauenhaus. Mit fünf kam er ins Heim, seine beiden Brüder lebten dort auch. Er war noch recht jung, da brachte seine Freundin ein Kind zur Welt, aber die Beziehung hielt nicht. Zu seinem Sohn hat er keinen Kontakt. Es wäre unfair, ins Leben des Kindes hereinzuplatzen, sagt Merger. Umgekehrt aber gelte, der Sohn könne sich jederzeit bei ihm melden.

So können Sie spenden

Er weiß, wie schwer es ist, auf die Beine zu kommen. Vor zwei Jahren kam er aus dem Gefängnis raus. Da war er, erzählt er, weil er bei einem Streit in der Fußgängerzone Pfefferspray eingesetzt hatte, das hätte er nicht tun dürfen, er sieht das ein. Nach der Entlassung war er kurz in einer Pension für Wohnungslose, aber das war kein guter Ort, um neu anzufangen. Er fand Unterschlupf bei einer Bekannten weit außerhalb von München, sie hatte ein kleines Zimmer übrig. Vor einem Jahr dann bot ihm ein Verein, der sich um ehemalige Gefangene kümmert, eine Bleibe mitten in München an, vorübergehend für ein paar Monate, um sich eine Arbeit zu suchen. Kaum war Ben Merger eingezogen, kam Corona, wenig später der erste Lockdown. Das alles lähmte ihn und seinen Plan. Immerhin, beim Hilfsverein hatten sie Nachsicht und erlaubten ihm, bis Jahresende zu bleiben. Nun aber ist endgültig Zeit, auszuziehen. Weil er keine eigene Wohnung fand, geht er wieder zu der Bekannten, in das Zimmerchen, vorübergehend.

Trotz aller Widrigkeiten des Lebens hat Ben Merger auch einiges geschafft und gelernt. Er war mal stellvertretender Lagerleiter einer Firma, hat Schweißen gelernt, immer wieder Jobs gefunden, um ein wenig dazuzuverdienen. Aktuell versucht er es mit einem Onlinekurs als Speditionssachbearbeiter.

Corona macht sein Leben nicht einfacher. Weil er auch gesundheitlich angeschlagen ist, fand er irgendwann keinen Job mehr, er lebt von Hartz IV. Trotzdem, er will sich vorbereiten auf die Zeit in einer eigenen Wohnung. Dafür würde er sich gerne mal ein eigenes Bett anschaffen oder einen Tisch. Warme Kleidung bräuchte er dringend, und ein Notebook, das wäre was! Dann täte er sich mit dem Schreiben von Bewerbungen leichter und mit den Onlinekursen. Sie sollen sein Tor in eine neue Zeit sein. "Es ist noch nicht zu spät", sagt Ben Merger.