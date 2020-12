Von Thomas Anlauf

Fünf schlichte Adventskalender hängen am Treppenaufgang. Die Kühlschranktür in der Wohnküche ist voller Fotos, als die Großfamilie noch gemeinsam Ausflüge machen konnte, im Winter an der Isar oder im Salzbergwerk in Berchtesgaden. Susan K. ist ein Familienmensch. Fünf Kinder hat sie großgezogen, das Nesthäkchen Leyli hat noch ein paar Jahre vor sich, bis sie erwachsen ist. Artig bietet Leyli, die in die dritte Klasse geht, dem Gast selbstgebackene Plätzchen an. Bald ist Weihnachten, auf dem Küchentisch brennen dicke rote Kerzen. Wie für die meisten Menschen in Deutschland wird es ein stilleres Weihnachten als sonst. Auch die achtköpfige Familie K. aus dem Süden Münchens wird im kleinen Kreis feiern, nicht alle Kinder können über die Feiertage kommen. Da ist der Lockdown wegen der Corona-Pandemie. Und es fehlt das Geld, um die erwachsenen Kinder zum Fest heimzuholen.

Detailansicht öffnen Das Wichtigste ist immer die Familie: Susan K. mit ihren Kindern Liliya, Leyli und Cuyan. (Foto: Catherina Hess)

Dabei wäre das Susan K. sehr wichtig. Sie erzählt gerne von ihren Kindern. Da ist der älteste Sohn Christopher, der ganze Stolz der Familie. Er macht derzeit seinen Doktor in Biochemie in den USA. Er hat sich hochgekämpft, studierte in München und in Münster. Nebenbei musste er viel arbeiten, denn von zu Hause konnte er nicht viel Geld erwarten.

Die Eltern kommen alles in allem knapp über die Grenze von Hartz IV, obwohl Susan K.s Mann als kaufmännischer Angestellter arbeitet. Trotzdem versucht Susan K., ihren Sohn finanziell zu unterstützen, so gut es geht. Wann sie ihn wiedersehen kann, weiß sie nicht. Für einen Flug in die USA fehlt den Eltern das Geld, umgekehrt kann der Sohn auch nicht nach München kommen.

Auch die älteste Tochter wird Susan K. an Weihnachten nicht in ihre Arme schließen können. Die 25-Jährige hat ihren Bachelor in Verpackungstechnik, dann wollte sie ihren weitergehenden Abschluss machen. Jetzt sitzt sie in Dänemark im Lockdown und kommt auch nicht weg. "Während des Studiums hat sie immer viel gearbeitet, aber jetzt in der Corona-Krise hat sie keinen Job", sagt Susan K. Also versuchen die Eltern, auch sie zu unterstützen. Die Eltern der sechs Kinder tun alles für ihren Nachwuchs, sie sparen dafür bei sich selbst. Die Betreuerin vom Sozialreferat betont: "Wenn Geld übrig bleibt, wird es in die Ausbildung der Kinder gesteckt. Trotzdem reicht es nicht für alle Bedarfe, die die Familie hat." Die 13-jährige Tochter Liliya etwa bräuchte ebenso dringend einen Laptop wie der 17-jährige Bruder. Einen Zuschuss kann das Sozialreferat nicht geben, weil die Familie knapp über der Zuwendungsgrenze liegt. Die Eltern haben zwar auch einen Laptop, aber der funktioniert kaum und sie brauchen ihn eigentlich selbst für die täglichen Dinge.

Susan K. ist trotz der knappen Haushaltskasse ein positiver Mensch. Schließlich ist sie stolz darauf, was ihre ältesten Kinder im Leben schon alles erreicht haben. Bei den Jüngeren macht sie sich aber Sorgen über ihre Zukunft. Sie wollen gerne nach dem Abitur eine vernünftige Ausbildung anfangen, aber mit der Corona-Krise befürchtet sie, dass es schwierig wird. Jetzt freut sich Susan K. erst mal auf das Weihnachtsfest, das in diesem Jahr zwar nicht mit allen Kindern stattfinden kann. Vielleicht kann sie mit ihren ältesten Kindern wenigstens telefonieren, das wäre ihr schönstes Geschenk.