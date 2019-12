Sedi R. weiß wieder einmal nicht, wie es weitergehen soll. Sie war 16 Jahre alt, als sie alleine aus dem Senegal nach Deutschland flüchtete, nachdem ihr Vater dort von Rebellen in ihrer Nähe ermordet wurde. Es ist nun 13 Jahre her, dass sie in Hamburg ankam, alleine und ohne deutsche Sprachkenntnisse. 13 Jahre später lebt sie mit drei ihrer vier Kinder in einer Vier-Zimmer-Wohnung in Ramersdorf. Doch wie lange sie dort noch bleiben kann, weiß sie nicht. Eine Räumungsklage droht.

Der überwiegende Teil der Wohnungseinrichtung in Ramersdorf ist nicht in ihrem Besitz. Die Couch, auf der Sedi R. von ihrer Geschichte erzählt, gehört nicht ihr. Die jetzige Einrichtung gehört größtenteils der Vormieterin, eine ehemalige Freundin, zu der sie im August des vergangenen Jahres zur Untermiete nach Ramersdorf zog. "Ich möchte gerne hierbleiben. Aber es gibt viel Stress", sagt sie. Sedi R. möchte gerne bleiben, da ihre Kinder und sie in der großen Wohnung in Ramersdorf endlich genug Platz haben, sich entfalten zu können. Damit ihr 13-jähriger Sohn, der derzeit in einem Heim in Regensburg lebt, endlich wieder bei ihr sein kann. Die Senegalesin wurde 2006 nur wenige Tage nach ihrer Ankunft in Hamburg von den Behörden nach München geschickt. Sie hat jedoch keine Erinnerungen mehr an diese Zeit. Sedi R. spricht noch immer gebrochenes, aber nicht unverständliches Deutsch. Sie ist eine sehr schüchterne Frau, doch blüht sie auf, wenn es um ihre vier Kinder geht. Sie stammen von zwei unterschiedlichen Vätern, nur zu einem hat Sedi R. noch sporadischen Kontakt. Zwei von ihren Kindern sind noch im Kindergartenalter, eines geht in die Schule, ihren ältesten Sohn musste sie nach Regensburg schicken, da in ihrer früheren Wohnung zu wenig Platz für die Familie war. Mit ihren Kindern lebte sie damals in einer Ein-Zimmer-Wohnung, bevor sie als Untermieterin nach Ramersdorf zog. Die damalige Freundin ist nun aber in den Südwesten Deutschlands gezogen. Sie haben kaum noch Kontakt; meist jedoch über Anwälte oder per Schriftverkehr. Denn es gab Zahlungsrückstände beim Stromanbieter, obwohl Sedi R. vier Monate lang laut ihrer Aussage an die Hauptmieterin gezahlt haben soll. Die Münchner Wohnbaugesellschaft Gewofag, die Eigentümerin der Wohnung, beantragte eine Räumungsklage gegen die dort lebenden Personen.

So können Sie spenden Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V. Stadtsparkasse München IBAN: DE86 7015 0000 0000 6007 00 BIC: SSKMDEMMXXX www.sz-adventskalender.de www.facebook.com/szadventskalender

"Ich weiß derzeit nicht, wie es weitergeht. Ich habe sehr viel Angst", sagt sie. Das Amt für Soziale Sicherung versucht zwischen der Wohnbaugesellschaft und der Mutter zu vermitteln. Die Unsicherheit belastet sie stark. "Wenn ich aus dieser Wohnung wieder raus muss, weiß ich nicht, wo ich mit den Kindern hinkann. Vielleicht kommen dann alle weg", sagt Sedi R. Die nächste Gerichtsverhandlung wird im Januar 2020 stattfinden. Die Hoffnung hat sie aber noch nicht aufgegeben, dass sie in der Wohnung bleiben kann.

In der Nähe gehen ihre drei Kinder in die Schule und den Kindergarten. Sedi R. sagt, die Schule und der Kindergarten seien sehr zufrieden mit der Entwicklung der drei Kinder. Es habe früher immer viel Stress gegeben, da die Kinder durch den geringen Raum der Ein-Zimmer-Wohnung nicht ausgelastet waren. Da sie zu Hause mehr Platz haben und spielen können, seien sie jetzt aber ruhiger im Alltag. Der 13-jährige Sohn besucht die Familie jedes zweite Wochenende und in den Ferien. Sie wünscht sich immer, dass er bei ihr bleiben und leben könne. Denn auch ihr Sohn sei immer sehr traurig, wenn er die Familie wieder verlassen müsse.

Detailansicht öffnen Sedi R. hofft, dass ihr Sohn, 13, bald bei ihr und seinen drei Geschwistern wohnen kann. Noch lebt er in einem Heim in Regensburg. (Foto: Florian Peljak)

"Ich weiß nicht, wo wir dann hinkommen und wie weit die Kinder von ihrem Kindergarten entfernt sind", sagt Sedi R. Eine Frau des Jobcenters suche aber nach einer Pension, falls sie die Wohnung kurzfristig verlassen müsste.

Die Familie benötigt dringend Hilfe, um die Wohnung in Ramersdorf einzurichten. Sie benötigt: zwei Betten und zwei Matratzen, zwei Kleiderschränke, Esstisch mit Stühlen und einen Schreibtisch. Einrichtungsgegenstände, die das Leben erträglicher machen.