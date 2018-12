17. Dezember 2018, 18:49 Uhr SZ-Adventskalender "Hinfallen, aufstehen, weitergehen"

Nicola R. will mit einem Blog Betroffenen Mut machen, doch dafür fehlt ihr ein Laptop

Von Monika Maier-Albang

Im Wohnzimmer von Nicola R. fällt der Blick sofort auf eine Postkarte im Regal. "Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen." Ihr Lebensmotto. Hingefallen ist sie 1981, das ist schon eine Weile her - aber der Autounfall von damals hat ihr Leben nachhaltig verändert. Sie war in eine unübersichtliche Kreuzung gefahren, "ein Stück zu weit wohl", sagt Nicola R., sie saß im Kleinwagen, das andere Auto "war so ein riesiger Amischlitten". Er schob sich durch ihren Wagen hindurch. Als die Retter die damals 24-Jährige aus dem Wrack befreiten, war sie schon im Koma.

1981 hat ein schwerer Autounfall das Leben von Nicola R. nachhaltig verändert. Das Gehen fällt ihr bis heute schwer. (Foto: Catherina Hess)

Nicola R. überlebte den Unfall - aber ihre Wirbelsäule ist seitdem verkrümmt, ein Bein zu kurz, das Hüftgelenk ein künstliches, denn ihr Oberschenkelknochen hatte sich durch die Beckenpfanne hindurch in den Bauchraum gebohrt. Den ersten Arzt, den sie sah, als sie aus dem Koma erwachte, hat sie als extrem grob in Erinnerung behalten. "Der hat zu mir gesagt: ,Rausgehen werden Sie hier nie, bestenfalls werden Sie rausgeschoben'." Da hat sie ihr Krönchen gerichtet, hat sich durch die Reha gekämpft und nicht aufgegeben, wenn sie wieder mal nur unter Schmerzen die Socken anziehen konnte.

Das Gehen fällt ihr bis heute schwer, das Zwerchfell drücke auf die Lunge, sagt Nicola R.; "selbst bei langsamen Bewegungen krieg' ich kaum Luft". Und was hat sie sich gern bewegt! R. erzählt von wilden Partys. Sie war ja so etwas wie das Enfant terrible ihrer arg bürgerlichen Familie, zumindest empfand sie das als Jugendliche so. Die mit den lila Fingernägeln, das Mädchen, das die gerade aufkommenden Grünen wählte, in den Ashram zog und auf Protestmärsche der Friedensbewegung ging. Zu dem Zeitpunkt, an dem Nicola R. den Autounfall hatte, arbeitete sie als Sozialpädagogin. Die Arbeit musste sie aufgeben. Wie funktioniert Weitergehen, wenn man kaum stehen kann?

Heute hat Nicola R. eine Haushaltshilfe, aber sie versucht trotzdem, so viel wie möglich allein zu schaffen. Bringt den Plastikmüll selbst nach unten, geht mit zum Einkaufen. "Ich möchte mir den Salat aussuchen, der die richtige Größe für mich hat. Und die Sachen in der Reihenfolge aufs Band legen, die ich für richtig halte. Bequemlichkeit darf ich nicht zulassen. Sonst lieg ich irgendwann nur noch im Bett."

An ihren Erfahrungen im Hinfallen und Aufstehen würde Nicola R. gerne andere Betroffene teilhaben lassen. Sie möchte im Internet einen Blog veröffentlichen, nur bräuchte sie dazu einen Laptop - und den kann sie sich nicht leisten. Einen weiteren großen Wunsch hat sie: einmal ihre Nichte in Wien besuchen. "Meine Süße, meine Krabbe, die hab' ich so lieb", sagt R. Sie würde ihren Rollator mitnehmen - und weitergehen.