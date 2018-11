24. November 2018, 14:44 Uhr SZ-Adventskalender Hilfe, die ankommt

Ein Bett, ein gebrauchtes Auto, Einrichtung für ein Frauenobdach: Dank der Spenden der SZ-Leser ist der Alltag für Menschen, die nur wenig Geld haben, erträglicher geworden.





Von Florian Fuchs , Inga Rahmsdorf , Monika Maier-Albang und Anna Hoben

Tausenden Menschen in München und der Region haben die SZ-Leser mit großem Engagement geholfen, Notlagen zu überwinden. Kranke und behinderte Kinder und Jugendliche, Familien, die plötzlich in Not geraten sind, alte und kranke Leute sowie die Hilfe für wohnungslose Menschen standen im Mittelpunkt der 69. Spendenaktion des "Adventskalenders für gute Werke der Süddeutschen Zeitung". Eine Woche vor dem Auftakt zur diesjährigen Hilfsaktion blicken wir zurück - auf vier Beispiele, die zeigen, wie es den Menschen, die im Mittelpunkt der vergangenen Aktion standen, heute geht. Beispiele, die deutlich machen, was die unerwartete Unterstützung in schwieriger Lebenssituation bedeutet.

"Abends ist Thomas ruhiger"

Eine neue Wohnung haben sie immer noch nicht, aber die alte ist jetzt deutlich besser eingerichtet: Barbara Ritter (Name geändert) und ihr Sohn Thomas haben jetzt ein neues Bett, der Vierjährige hat auch seinen eigenen Schreibtisch und einen Stuhl. Eineinhalb Zimmer hat die 40-Quadratmeter-Wohnung in Neuper-lach, in der Mutter und Sohn zusammen wohnen, die neuen Möbel helfen der kleinen Familie sehr, sich wohl zu fühlen - zumindest wohler als vorher. Auch das reparierte Fahrrad mit Anhänger ist toll: Jetzt können sie endlich wieder Ausflüge machen, im Wildpark Poing waren sie zum Beispiel. Thomas tut es gut, draußen und in Bewegung zu sein, der Bub ist ein Energiebündel. "Wenn er sich austobt, ist er abends ruhiger", sagt seine Mutter.

Thomas leidet unter Schlafstörungen, er hört schlecht und ist entwicklungsverzögert. Außerdem hat er eine Thrombozytenstörung: Wenn er sich verletzt, muss er sofort ins Krankenhaus, weil sich die Blutung kaum stoppen lässt. Die Spenden der SZ-Leser haben das Leben etwas unbeschwerter gemacht, jetzt muss nur noch eine größere Wohnung her, mit einem eigenen Zimmer für Thomas. "Wir probieren es weiter", sagt die Mutter. Auch wenn das nicht einfach ist. Florian Fuchs

Wenn ein Auto alles ändert

"Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar wir sind", sagt Andrea Bauer (Name geändert). Von der Spende der SZ-Leser konnte die Münchnerin sich ein gebrauchtes Auto kaufen. Endlich kann sie ihre achtjährige Tochter zur Schule bringen, zu Freunden, zum Sport oder zur Musikschule. All das war früher undenkbar. Andrea Bauer ist schwer krank und kann nur sehr eingeschränkt gehen. Und sie ist alleinerziehende Mutter, der Vater kümmert sich nicht um sein Kind.

Lebensmittel einkaufen, ihr Kind aus dem Haus begleiten, all das war ohne Auto oft unmöglich oder nur mit vielen Schmerzen und unter großer Anstrengung. Unterstützung hat Andrea Bauer nicht. Sie lebt mit ihrer achtjährigen Tochter in einer 1,5-Zimmer-Wohnung. Das Geld ist knapp, denn aufgrund ihrer Erkrankung kann sie nicht arbeiten. Dreimal in der Woche muss sie für jeweils vier Stunden in einem Nierenzentrum an der Dialyse liegen, seit vier Jahren. Danach geht es ihr immer schlecht. Sie wartet auf eine Transplantation für eine Bauchspeicheldrüse und für eine Niere.

Als Kind wurde ihre Diabetes-Erkrankung zu spät diagnostiziert und ihr Blutzuckerspiegel dann nicht richtig eingestellt. An den Folgen wird sie ihr Leben lang leiden. Dieses Jahr wurde sie vier Mal am Fuß operiert. Zwei Monate lang saß sie im Rollstuhl, nun läuft sie noch mit Krücken, aber der Fuß heile viel schneller als die Ärzte erwartet hatten, sagt Andrea Bauer. "Weil ich ihn dank des Autos viel besser schonen kann." Ihre Tochter ist ihr Ansporn durchzuhalten, trotz der ständigen Operationen, Krankenhausaufenthalte und immer neuen Erkrankungen. Dass sie am Wochenende nun endlich auch Ausflüge ins Umland unternehmen können, macht sie glücklich. Inga Rahmsdorf

Das Glück in Paketen

Hertha R. ist gerade 90 geworden. "Nicht im Traum hätte ich damit gerechnet, dass ich so alt werden würde." Schließlich hatten die Ärzte sie schon aufgegeben, als sie ein Kind war. Mit neun Jahren erkrankte Hertha R. an einer Form der Tuberkulose, bei der die Wirbel angegriffen werden. Ihre Mutter starb an der Krankheit, das Mädchen kam für Jahre ins Gipsbett in eine Klinik bei Dresden. Diese schwere Kindheit, die Folgeerkrankungen, selbst der Brustkrebs, der ihr eine Chemotherapie aufzwang, haben Hertha R. zwar geprägt, zerbrochen ist sie daran nicht.

Auch Hertha R. ist sehr dankbar über die Spenden. (Foto: Catherina Hess)

R. ist ein fröhlicher Mensch, sie malt gern, und als der SZ-Adventskalender die Leser um Spenden für sie bat, bekam sie viele herzliche Briefe - und auch Sachspenden. Farben, Leinwände, einige Pakete brachte die Post zu Hertha R., die ihr Glück kaum fassen kann. "Der Wahnsinn. Jetzt kann ich malen bis an mein Lebensende." Gerade hat sie Gabriele Münter und die anderen Künstler vom Blauen Reiter für sich entdeckt. "Eigentlich liebe ich ja die Impressionisten", sagt Hertha R.. Und eigentlich malt sie in Öl, jetzt auch mal mit Acryl-Farben. Warum sollte man mit 90 nicht offen sein für Neues? Monika Maier-Albang

Das Leben neu anpacken

Man sieht Karin D. ihre Notlage nicht an. Auf der Bettkante sitzt eine aufrechte Frau von 77 Jahren, gut frisiert, feine Brille. Vor ihr auf dem Tisch liegen ein Stadtplan von München und eine Karte von Florida. Mit ihrem Ex-Mann ist sie einst dorthin ausgewandert, ihr halbes Leben hat sie in dem sonnigen US-Bundesstaat verbracht. Eine Zeitlang arbeitete sie als Immobilienmaklerin. Es ist eine bittere Ironie, dass sie jetzt hier ist, im Frauenobdach Karla 51. In München, der Stadt, in der sie in ihrem früheren Leben schon gewohnt hat.

Karin D. freut sich über die Spenden der SZ-Leser. (Foto: Stephan Rumpf)

Durch falsche Investitionen, schlechte Beratung und unkluge Entscheidungen verlor sie viel Geld. Sie verkaufte ihr Haus, zog mit ihrem Lebensgefährten in eine Mietwohnung. Im September 2017 wütete Hurrikan Irma. Ihr Apartmenthaus sei danach quasi nicht mehr bewohnbar gewesen, sagt Karin D. Dazu kamen gesundheitliche Probleme, sie erlitt zwei Schlaganfälle. Ein Jahr lang tingelten die beiden zwischen verschiedenen Verwandten im ganzen Land umher und schliefen in Obdachlosenunterkünften. Bis Karin D. entschied, dass es so nicht weitergehen könne. Sie fasste den Beschluss, in ihr Heimatland zurückzugehen.

Mit einem Koffer kam sie im Oktober bei der Bahnhofsmission an, die vermittelte sie an Karla 51. Das Frauenobdach gehört zu den Anlaufstellen für Wohnungslose, die der Adventskalender im vergangenen Jahr unterstützt hat. Mit den Spenden der SZ-Leser konnte die Einrichtung neue Betten kaufen. Im Sommer eröffnete die Zweigstelle ein paar Häuser weiter, mit 15 neuen Zimmern. Wie es nach der Übergangslösung für Karin D. weitergeht, ist ungewiss. Von der Kleiderkammer bekam sie Stiefel, Pullover, eine warme Jacke. Sie ist sehr dankbar für die Hilfe. "Die Karla ist ein Segen, wenn man das Ganze neu anpackt. Ich bin gerührt." Geringer wird der Bedarf an solchen Einrichtungen sicher nicht: Etwa 9000 Menschen in München haben keine Wohnung. Anna Hoben