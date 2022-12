Von Berthold Neff

Es hätte auch alles gut werden können. Die Arbeit, mit der Johann P. (Name geändert) für sich und seine Lieben den Lebensunterhalt bestritt, war ihm nie zuviel. Es machte ihm nichts aus, zusätzlich zum Job als angestellter Hausmeister die gleiche Tätigkeit auch noch als Selbständiger zu leisten. Wohnungen reparieren, Haushalte auflösen, Winterdienst noch im Dunkeln, solche Dinge eben.

Es ging ihnen gut damals, auch wenn er sich von seiner damaligen Frau getrennt hatte und sich das Sorgerecht mit ihr für die beiden Buben teilte. Er lernte eine neue Frau kennen und lieben, sie freuten sich über die Schwangerschaft - dann kam der Schicksalsschlag. Das Kind, auf das sie sich so gefreut hatten, kam im fünften Monat tot zur Welt, und danach war alles anders. "Wir sind in ein tiefes Loch gefallen", sagt Johann P. und verschränkt die Hände, schaut nach unten. Er begann, die Arbeit zu vernachlässigen, ließ Freundschaften verkümmern, und als ihm der Arbeitgeber dann den Job kündigte, verlor die junge Familie auch die Hausmeisterwohnung, stand auf der Straße.

"Wir landeten komplett im Nichts", sagt Johann P., und seine Frau nickt. Alles Hab und Gut mussten sie aus der verlorenen Wohnung schaffen, brachten es bei den wenigen Bekannten unter, die ihnen noch geblieben waren. Das Clearinghaus in Hadern wurde ihr neues Zuhause auf Zeit. "Vom Überflieger ins Clearinghaus", beschreibt er diesen tiefen Einschnitt. Bis auf wenige Habseligkeiten durften sie nichts in die Wohnung bringen. Aber es blieb nicht nur bei diesem Schicksalsschlag. Die Mutter seiner Frau starb plötzlich, und dann verloren sie noch weitere Familienangehörige, diesmal durch Corona.

Und dann waren es die Schulden, die der Familie die Luft zum Atmen nahmen. Ausgangspunkt dafür war, dass das Finanzamt für die freiberufliche Tätigkeit zur Kasse bat. Johann P. hatte gedacht, "es wäre alles in Ordnung", doch offenbar hatte der Freund, dem er die Unterlagen jeweils zum Monatsende übergab, diese weder bearbeitet noch ans Finanzamt weitergereicht. In der Folge wurde ihm das Konto gesperrt, die Kreditverträge konnte er nicht mehr bedienen, die Schuldenfalle schnappte zu. Auch wenn die Familie sehr sparsam lebt, stehen noch etliche Beträge aus. "Ich will niemandem etwas schuldig bleiben", sagt der 34-Jährige und fügt hinzu: "Ich bin ein Stehaufmännchen." Wenn das mit den Schulden geklärt ist, will er sofort wieder zu arbeiten anfangen.

Er studierte Medizin - bis das Geld nicht mehr reichte

Es ist ihm auch früher nichts geschenkt worden. Sein Vater kam als Kleinkind während des Zweiten Weltkriegs aus Königsberg nach Deutschland, hatte in München als Lagermeister gearbeitet und eine Frau aus Serbien geheiratet. Als Johann P. zwölf Jahre alt war und in dem kleinen kroatischen Ort, wo sie inzwischen lebten, von der Schule nach Hause kam, fand er den Vater tot in der Küche. Und obwohl der Junge dann all die Arbeiten erledigen musste, die in einem Haus mit Garten anfielen, schaffte er sein Abitur und studierte Tiermedizin. Danach zog es ihn nach München, er holte im Studienkolleg das deutsche Abitur nach ("Ich hab es mit 1,2 bestanden") und studierte Humanmedizin. So lange, bis das Geld für die Familie mit den zwei Söhnen nicht mehr reichte und die Ehe zerbrach. Danach schlug er sich auf Baustellen und als Hausmeister durch - bis zum finanziellen Fiasko.

Die Zeit im Clearinghaus ist inzwischen vorbei. Er und seine Frau, die aus Serbien stammt, einen Sohn in die Ehe brachte und in einem Versandzentrum im Münchner Westen arbeitet, wohnen jetzt in einer Sozialwohnung in Langwied. Und sie haben Nachwuchs bekommen, der kleine Martin ist schon zwei Jahre alt. Einen Krippenplatz in der Nähe haben sie für ihn noch nicht gefunden, der Vater bringt ihn jeden Morgen bis nach Hadern, in seine alte Kita. Die Wohnung ist groß genug, dass auch die beiden Jungen aus der ersten Ehe wochenweise hier übernachten können, und auch für Husky Buck ist Platz. Die Möbel stammen allesamt aus Haushaltsauflösungen, aber ein paar Dinge fehlen. Ein Hochbett vielleicht, dazu Matratzen, ein Kinderbett für den Kleinsten. Der Bus 159 hält zwar um die Ecke, ist aber keine große Hilfe, er fährt wochentags jede Stunde und am Wochenende überhaupt nicht. Deshalb würden ein paar Fahrräder der Familie neuen Schwung verschaffen - für einen gemeinsamen Ausflug ins Grüne.

