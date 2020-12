Von Monika Maier-Albang

Sie mag den Tee süß, und das hat Baschar natürlich längst spitz bekommen. Er greift nach dem Glas, halten kann er es, und auch selbständig daraus trinken. Aber nach ein paar Schluck nimmt die Mutter es wieder an sich. Zu viel Zucker. "Er würde am liebsten nur Bananen und Schokolade essen", sagt Enisa M.. Aber sie gibt Acht auf ihn. Schaut, dass er nicht das ganze Essen auf einmal in den Mund stopft. Lässt einen Friseur nach Hause kommen, damit ihr Sohn einen ordentlichen Haarschnitt bekommt. Und sie hat die Türgriffe zur Terrasse abmontiert und durch verschließbare ersetzt, weil Baschar sonst gleich auf die Straße laufen würde, zu den Autos. Ein Problem, das einfach zu beheben wäre, wenn die Hausverwaltung einen Zaun zuließe. So aber kann Enisa M. ihren Sohn nie kurz mal rauslassen. Sie muss ihn immer im Auge behalten. Nicht einfach, wenn man alleinerziehend ist.

Detailansicht öffnen Enisa M. und Baschar, ihr behinderter Sohn. Er leidet unter einer Stoffwechselkrankheit. (Foto: Catherina Hess)

Baschar ist neun, er hat noch eine 15-jährige Schwester. Frau M. arbeitet als Verkäuferin. Ihr Mann lebt getrennt von ihr, in Syrien. Nachdem er die Familie verlassen hatte, habe sie das Gefühl gehabt, zerrissen zu werden, erzählt Enisa M.: die Arbeit, die Behördengänge, die Arztbesuche, die Hausarbeit. Und natürlich die Kinder. Baschar muss einmal die Woche für mehrere Stunden in die Klinik, wo er Infusionen bekommt. Er hat eine Stoffwechselerkrankung, Morbus Hunter, ein seltener Gendefekt.

So können Sie spenden Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V. Stadtsparkasse München IBAN: DE86 7015 0000 0000 6007 00 BIC: SSKMDEMMXXX www.sz-adventskalender.de www.facebook.com/szadventskalender

Anfangs sei die Krankheit nicht erkannt worden, erzählt die Mutter. Ärzte in Jordanien, wo die Familie zunächst Schutz vor dem Krieg in der Heimat gesucht hatte, vermuteten eine Krebserkrankung. Sie aber hatte schon früh bemerkt, dass ihr Kind sich nicht so entwickelt, wie es für sein Alter normal gewesen wäre. Ein Onkel holte den Jungen zu sich nach Deutschland, sie wollten alles versuchen, ihn zu heilen. Aber es gibt keine Heilung, nur ein Leben mit der Einschränkung. Dieses Jahr nun war ein besonders hartes für Enisa M.. Erst musste Baschars Förderschule wegen Corona schließen und sie hatte Mühe, ihre Arbeitszeit runterfahren zu können. Als die Schule dann wieder aufmachte, fiel Baschar aus dem Bett und brach sich die Schulter. "Es ist so arg. Er wollte sich immer den Verband abreißen, er versteht das ja nicht."

Dass der Tee jetzt wieder seiner Mutter gehört, das versteht Baschar schon. "Wasser?", fragt er. Eines der wenigen Worte, die geblieben sind. Denn sein Sprachvermögen entwickelt sich zurück. Auf dem Sofa schmiegt er seinen Kopf an seine Mutter, sie streichelt ihm über die Haare. "Er ist ein lieber Junge, ein guter Sohn", sagt Enisa M. schon in sehr gutem Deutsch. "Ich verstehe langsam immer mehr, die Kultur, die Sprache. Es wird leichter."

Enisa M. würde aber gern mehr mit der Tochter unternehmen, mal mit ihr ins Kino gehen, wenn das wieder möglich ist. Und wenn sie jemanden hat, der für ein paar Stunden auf Baschar aufpasst. Ein neues Fahrrad bräuchte Sina auch, aus dem alten ist sie mittlerweile rausgewachsen. Und wovon alle etwas hätten: ein neues Sofa. Das, auf dem die Familie täglich sitzt, löst sich gerade auf. Und einmal hat Baschars Windel nicht dicht gehalten. Über dem Fleck liegt jetzt immer eine Decke.