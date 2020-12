Es muss eine verschleppte Lungenentzündung gewesen sein. Santino B. war zehn Monate alt, als ihn der Notarzt ins Krankenhaus einwies, "zu spät", wie seine Mutter sagt. Ihr Kleiner hatte hohes Fieber, bekam schlecht Luft, "mein Kinderarzt war krank". Im Krankenhaus dann wohl noch ein Behandlungsfehler. "Er hätte eine Maske gebraucht", sagt Renate B., Sauerstoffmangel hieß es, aber da war es schon zu spät.

"Er war so ein aufgewecktes Kind, konnte erste Schritte gehen, erste Worte sagen", erinnert sich die Mutter heute. Ball, Türe, den Namen des Bruders. "Danach war alles vorbei." Lange hatte Renate B. noch gehofft, dass ihr Sohn sich doch normal entwickeln würde, aber "irgendwann musste ich mich damit abfinden, dass es ist, wie es ist".

Detailansicht öffnen Renate B. kümmert sich liebevoll um ihren Sohn Santino. (Foto: Catherina Hess)

Santino, mittlerweile 23, ist auf dem Entwicklungsstand eines Dreijährigen, er braucht Hilfe beim Essen, bei der Körperpflege, er braucht ständig jemanden, der bei ihm und für ihn da ist. Das Schlimmste aber seien die Panikattacken, sagt die Mutter. Schon als Kleinkind hatte ihr Sohn eine Angst vor Ärzten entwickelt, er hatte Angst vor dem Föhn, Angst davor, in öffentliche Verkehrsmittel einzusteigen. Im vergangenen Jahr verschlimmerten sich diese Angstzustände, "er hatte eine Psychose", sagt die Mutter. Mittlerweile haben die Ärzte das mit Medikamenten so weit in den Griff bekommen, dass Renate B. zumindest nicht mehr fürchten muss, dass Santino wieder davonläuft.

"Dieses Jahr war furchtbar schwer für uns", erzählt sie, "es hätte mich fast zur Verzweiflung gebracht." Ihr Glaube habe ihr geholfen. Und ihrem Sohn hilft sicher auch die liebevolle Fürsorge der Mutter. Die Medikamente, die er nach wir vor einnimmt, haben zu einer starken Gewichtszunahme geführt. Renate B. musste neue Kleidung kaufen, Spezialschuhe braucht ihr Sohn ohnehin. Sie ist alleinerziehend, lebt ihr Leben für ihren Sohn. Nachmittags geht sie mit ihm raus, in den Park oder ans Grab seiner Großmutter bei Ebersberg, sofern das alte Auto die Fahrt mitmacht. Besonders wichtig ist die Parzelle im Kleingartenverein - der Ort, wo Santino, so sagt seine Mutter, "so sein kann, wie er ist". Sie hat dort ein Planschbecken für ihn aufgestellt, mit ihm allein ins Schwimmbad zu gehen, sei unmöglich. Allerdings fällt es ihr schwer, die Pacht aufzubringen. Im Corona-Jahr ist auch noch Santinos Lieblingsbeschäftigung entfallen: das Flohmarkt-Gehen. Er sammelt dort Kinderbücher und Videos. "Immerhin versteht er, dass ich ihm gesagt habe, dass die gerade zu sind. Und dass wir warten müssen, bis es wieder Sommer wird", sagt Renate B.. "Hoffentlich verspreche ich ihm da nicht zu viel."