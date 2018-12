12. Dezember 2018, 19:00 Uhr SZ-Adventskalender Bitteres Drama, hoffentlich mit Happy End

Erst das Aus für ihr Theater, dann der Rauswurf aus der Wohnung: Jetzt starten Ovsey Feldman und Larisa Mikhaylova von vorne

Von Anna Hoben

München - Nein, es ist kein gutes Jahr gewesen für Ovsey Feldman, 69, und seine 65-jährige Frau Larisa Mikhaylova. Nachdem sie im September 2017 ihre Mietwohnung verloren hatten, lebten sie in einer Wohnungslosenunterkunft. Nie hätten sie sich so etwas träumen lassen. Aber jetzt geht es endlich wieder bergauf. Nach langer Wartezeit haben sie eine Sozialwohnung bekommen, gerade sind sie mitten im Umzug. Weil sie nicht perfekt Deutsch spricht und es ihr leichter fällt, sich schriftlich auszudrücken, hat Mikhaylova ihre Geschichte aufgeschrieben. "Wir hatten das Glück auf unserer Seite", schreibt sie. Beide bekommen nur eine mickrige Rente. Der SZ-Adventskalender möchte die Familie bei ihrem Neustart unterstützen.

Vor 20 Jahren ist die Künstlerfamilie aus Sankt Petersburg nach München gezogen. In der Zeit von Glasnost und Perestroika hatte man es mit einem künstlerischen Beruf schwer in Russland. Ihrem Sohn Phi-

lipp wollten sie eine bessere Zukunft bieten, er war damals 18 Jahre alt. Der Vater, Ovsey Feldman, hat zwei Hochschulabschlüsse, einen als Ingenieur für Kommunikationstechnik und einen in Theatermanagement. In Russland war er Intendant an verschiedenen Theater gewesen. Larisa Mikhaylova war als Schauspielerin recht bekannt, auf Bühnen und im Fernsehen. Die erste Zeit in der neuen Heimat war eine Herausforderung, sie haben sie gemeinsam gut bewältigt. Ovsey Feldman arbeitete zunächst bei Zeitfirmen als Buchhalter, um das Familieneinkommen zu sichern. Später machte er sich selbständig.

Ein Jahr haben Ovsey Feldman und Larisa Mikhaylova in einer Wohnungslosenunterkunft gelebt. Nun konnten sie eine Sozialwohnung beziehen. (Foto: Jan A. Staiger)

Ein Leben so ganz ohne Kunst und Theater allerdings konnten und wollten die beiden sich nicht vorstellen. Lange trug Larisa Mikhaylova die Idee mit sich herum, ein eigenes privates Theater zu eröffnen. Auch ihrem Mann gefiel der Gedanke, in seinem Büro gestaltete er einen Besprechungsraum so um, dass er abends als Probenraum genutzt werden konnte. Mit Kindertheater ging es los, die erste Aufführung fand zu Weihnachten statt: ein Stück, das Larisa Mikhaylova selbst geschrieben hatte, basierend auf der russischen Volksgeschichte "Mascha und der Bär". Mit der ihnen eigenen Beharrlichkeit gründete das Paar dann 2006 ein eigenes kleines Amateuer-Theater, das Russ-Art. Larisa Mikhaylova nahm alles selbst in die Hand. Sie schrieb Stücke, gestaltete die Bühne, wählte die Musik aus, nähte die Kostüme, kaufte Requisiten. Sie spielten Tolstoi, Dario Fo, Jean Genet. Es war eine gute Zeit.

Mit ihrem kleinen Theater brachten die Feldmans russische Kultur nach München. Am 16. Mai 2014 führten sie in Giesing Jean Genets "Die Zofen" auf. Es war die letzte Veranstaltung, das Ende von Russ-Art. Es gab kein Geld mehr. Sie mussten ihr geliebtes Theater schließen. Und auch beruflich lief es bei Ovsey Feldman nicht mehr gut. Er bekam kaum noch Aufträge. "Ab Sommeranfang 2017 hatten wir fast kein Geld mehr", sagt Larisa Mikhaylova. Es wurde immer schwieriger, die Miete zu bezahlen und etwas zu essen auf den Tisch zu stellen. Ihr Sohn wohnte damals noch bei ihnen, er suchte gerade einen Job und konnte seinen Eltern nicht helfen.

Die Familie geriet mit zwei Monatsmieten in Rückstand. Die außerordentliche Kündigung kam schnell, es folgten: ein Gerichtsverfahren und die Zwangsräumung. Ihr Sohn, gerade frisch im neuen Job, hatte noch angeboten, die Mieten nachzuzahlen, doch der Vermieter wollte sich nicht auf einen Kompromiss einlassen. Einen Anwalt konnten die Familie sich natürlich nicht leisten. Einige Habseligkeiten konnten sie in ein Lager bringen, darunter viele Bücher, die ihnen lieb und teuer sind, aber keinen finanziellen Wert haben. Vieles wurden bei der Räumung beschädigt.

Ungefähr 9000 Menschen haben in München keine Wohnung. 30 000 Anträge auf eine Sozialwohnung lagen im vergangenen Jahr beim Wohnungsamt, jeder dritte davon mit höchster Dringlichkeit; nur 3000 Wohnungen konnte die Stadt vergeben. Ovsey Feldman und Larisa Mikhaylova sind zwei Menschen aus dieser Statistik. Viel erzählen sie nicht von ihrem Jahr in der Unterkunft. Sie hatten ein Zimmer, die Dusche teilten sie mit anderen Bewohnern. Viele hätten getrunken, fast jeden Abend habe es Streitereien gegeben. "So etwas möchten wir nie wieder erleben." Ihre alte Wohnung, haben sie erfahren, ist inzwischen für fast den doppelten Preis neu vermietet. Dem Vermieter kam es wohl gerade recht, dass sie nicht zahlen konnten, "der wollte uns raushaben". Über ihre neue Wohnung sind sie überglücklich.

Immer wieder wird ein Theaterstück von Larisa Mikhaylova in Russland aufgeführt, vor ein paar Jahren kamen die Stücke als Buch heraus. Tantiemen bekommt sie nicht, weil sie nicht in Russland lebt. Sie schreibt trotzdem weiter.