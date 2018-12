14. Dezember 2018, 17:16 Uhr SZ-Adventskalender Bis an die Grenze des Erträglichen

Eltern, die ein Kind mit Behinderung pflegen, tragen ein große Last. Schon Kleinigkeiten könnten den Alltag erleichtern - doch dafür fehlt häufig das Geld.

Von Monika Maier-Albang

Die Wohnung lebt: Das Licht geht an und dann wieder aus, die Rollos heben und senken sich selbständig. Niemand steht auf, um einen Schalter zu drücken. Alexander könnte das aus eigener Kraft auch gar nicht tun. Alexander G. ist querschnittgelähmt von den Halswirbeln an abwärts. Er kann nur den Kopf bewegen, nicht seine Hände, seine Beine, den Rest des Körpers. Trotzdem lässt er das Licht angehen und bewegt die Rollos, weil er gerade jetzt dem Gast mal zeigen möchte, was alles möglich ist mithilfe der Technik. Alexander liegt im Bett, mit etwas Abstand zu seinem Gesicht ist ein Bildschirm über ihm befestigt - über das Gerät steuert er nicht nur die Zimmertechnik. Er liest, er schreibt, er schaut Videos, chattet - "der Augencomputer ist mein Leben", sagt der 21-Jährige.

Dieses Leben - es hat eine Wendung genommen, als Alexander 14 war. Eine normale Mandel-OP, eigentlich. "Danach konnte er nicht mehr sprechen, nicht mehr essen, nur noch den Kopf bewegen", erzählt seine Mutter, weil Alexander gerade eine Pause machen muss. Es strengt ihn an, wenn er länger am Stück spricht. Was genau bei der Operation schief lief, weiß die Familie bis heute nicht, und es verletzt Alexander und seine Mutter, dass im Krankenhaus niemand die Verantwortung dafür übernommen hat. "Die Ärzte sind einfach abgehauen", sagt Alexander, sie hätten seine Kleinwüchsigkeit für die Komplikationen mit verantwortlich gemacht. Seine Mutter erzählt von drei schrecklichen Monaten auf der Intensivstation: Wie sich nach der OP das Rückenmark entzündet hatte, Alexander sediert dalag und trotzdem versuchte, mit der Hand auf einen Schmerzpunkt am Hals zu deuten. Wie ihm die Magensonde gelegt wurde. Wie sie dachten, dass er das Ganze nicht überleben wird.

"Hab' ich aber", sagt Alexander, und dann zeigt er ein kurzes Youtube-Video mit einem Lied, das ihm Kraft gegeben hat: Rudolph mit der roten Nase singt: "Es könnte noch schlimmer sein!" Wirklich, fragt man sich im Stillen? Was Alexander zu spüren scheint. "Klar, ich könnte blind sein." Und ohne Augencomputer - undenkbar!

Er hat ja einen verschmitzten Humor, "den hatte er schon als Kind", sagt seine Mutter. Er war schon da sehr begabt, hat später trotz der Behinderung den Realschulabschluss geschafft, ist ausgebildeter Programmierer. Vieles am Augencomputer hat er selbst weiterentwickelt. Das füllt seine Tage. Und trotzdem wäre das, was Alexander sich am meisten wünscht, ein Ausflug ins reale Leben, in den Europapark nach Rust. Dort war die Familie früher jedes Jahr, unbeschwerte Lebenszeit. Die Schwester würde mitfahren, eine Pflegerin, was notwendig ist, und natürlich Alexanders Mutter. Sie ist alleinerziehend, aber Alexander hat auch einen guten Kontakt zu seinem Vater. "Nur kann ich mit dem Geld, das ich verdiene, Alexander so einen Ausflug nicht ermöglichen", sagt seine Mutter. "Ich hab eh schon drei Jobs."

Alexander braucht einen Spezialtransporter, zwei Atemgeräte müssen mitgenommen werden, es gibt im Europapark immerhin ein behindertengerechtes Hotel. Alexander zeigt Fotos über den zweiten Bildschirm, den er für Besucher an der Wand hat anbringen lassen: Schwebebahn, Piratenbahn, Pizza, Burger, lachender Alexander. "Und geiler Sonnenuntergang. Das ist mein zweites Zuhause."

Era kann nicht sprechen

Auch Familie B. hat einen Alltag, der sie fordert bis an die Grenze des Erträglichen. Die Mutter kommt ins Wohnzimmer, das Baby im Arm. Era blickt die beiden nicht an, sie blickt zu Boden. "Sie kann sehr zornig werden", sagt die Mutter. Ob es Eifersucht ist auf das Geschwisterchen? Oder ein generelles Verzweifeltsein, weil sie so wenig Möglichkeiten hat, sich auszudrücken. Man weiß es nicht, Era kann ja nicht sprechen, nicht laufen, und was in ihrem Kopf vorgeht, können nur die deuten, die das Leben mit ihr teilen.

Vor drei Jahren kam die Familie aus dem Kosovo nach München; sie hat Bleiberecht aus humanitären Gründen. Era hätte nicht überlebt in der Heimat. Das Mädchen, das heute fünf Jahre alt ist, hatte schon im Bauch der Mutter einen Schlaganfall. Die Fahrt zum nächstgelegenen Krankenhaus, das sie versorgen konnte, dauerte eine Stunde. "Vermutlich hat sie auf dem Weg dorthin auch noch zu wenig Sauerstoff bekommen", sagt die Mutter. Die Eltern kümmern sich liebevoll um ihre Tochter, auch wenn der Alltag mit ihr anstrengend sein kann. Era schreit häufig, zufrieden wirkt sie immer dann, wenn sie in Bewegung gehalten wird, zum Beispiel in der Sitzhängematte, die die Eltern vom Flohmarkt haben. Ein behindertengerechtes Bett hat die Krankenkasse abgelehnt, was selbst für die Sozialarbeiterin, die die Familie betreut und schon viel erlebt hat, nicht nachvollziehbar ist. Einen Spezialkinderwagen aber hat Era; ihr Vater, Burim B., unternimmt mit ihr darin oft lange Spaziergänge. Seit kurzem hat er Arbeit, was ihn sehr freut. Zu Hause hatten die Bs. eine gut gehende Boutique; sie haben alles aufgegeben der Tochter zuliebe. Seit einer Gehirn-OP hat Era zumindest keine epileptischen Anfälle mehr. Die Eltern wünschen sich ein Spezialfahrrad mit einem überdachten Sitz für das Mädchen, damit sie größere Touren unternehmen können. Ein Modell, mit dem man auch holprige Wege fahren kann, sagt die Mutter, denn wenn es holpert, "dann lacht Era".

Julia kann nicht gehen

Im Süden der Stadt lebt Familie H. mit Julia. Und Julia ist gerade auf dem Weg zur Meisterin im Spiel "Helix Jump". Auf ihrem Handy fallen Kugeln an einer imaginären Stange hinab, trifft das Geschoss eine Mauer an der richtigen Stelle, gibt es Punkte, kommt die Kugel dort auf, wo sie nicht hingehört, gibt es nicht etwa Punktabzug, nein, sorry, game over! Julia ist auf Level 112. Wann immer es eine Kugel bis zum Boden der Spielfläche schafft, steigt man ein Level auf. Fünf Minuten vergehen, jetzt ist Julia schon bei 114.

Für ihre Schwestern ist Helix Jump ein netter Zeitvertreib. Für Julia, die in dieser Geschichte diesen Namen tragen möchte, ist es ein unverzichtbarer Teil ihres Lebens. Das Spiel gibt ihr Selbstvertrauen, es trägt so etwas wie Normalität in ihren Alltag, es vertreibt die Stunden aus den Nachmittagen, wenn die Schwestern Hausaufgaben machen und die Mutter kocht. Und an denen sie, wie immer, auf einer dünnen Matratze am Boden liegt.

Julia H. ist 15 Jahre alt; sie leidet an einer schon weit fortgeschrittenen Muskeldystrophie. Sie kann nicht gehen, nicht stehen, ihre Arme und Beine nicht selbständig bewegen. Ihren Kopf kann sie drehen, und er ist so klar wie der Kopf jeder aufgeweckten 15-Jährigen. Ihre Finger huschen nur so übers Display, das Handy kann sie halten und bedienen. Whatsapp-Nachrichten verschicken, auch das geht. Es ist Julias Weg in die Welt dort draußen, in die sie ohne Hilfe nicht gelangt.

Julias Familie denkt nicht im Traum daran, sie in eine Einrichtung zu geben. Dass die Familie zusammenhält, ist das Wichtigste dort, wo die H's herkommen, aus dem Norden Iraks. Und ihr krankes Kind nicht bei sich zu haben, das wäre für sie undenkbar, sagt die Mutter. Ihre eigenen Eltern leben auch in Deutschland, einige ihrer Geschwister aber, im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, sind noch daheim im ausgezehrten Land. "Die sind auf sich allein gestellt. Meine Mutter telefoniert oft mit ihnen und dann weinen sie alle", sagt sie "Im Irak war es aber auch schön", sagt Julia, "da war es immer warm." Ihre Mutter sagt: "Im Irak wärst du tot."

Lange wussten sie überhaupt nicht, was Julia fehlt. Sie hat erst mit drei Jahren laufen gelernt, sich dann körperlich relativ normal entwickelt. Heute hat sie die Statur eines Mädchens. 2012 war das Jahr, in dem "gar nichts mehr ging", erinnert sich die Mutter. Damals wohnten sie noch im Olympiagelände, im vierten Stock. "Ich musste sie immer hoch und runter tragen. Irgendwann hatte ich solche Rückenschmerzen, ich konnte nicht mehr." Jetzt ist es besser, jetzt haben sie einen Aufzug im Haus. Aber nur drei Zimmer für sieben Menschen. Die vier Mädchen schlafen in einem Raum, Julia trägt nachts eine Atemmaske, ein ständig brummendes Gerät. "Wir versuchen halt vor ihr einzuschlafen", sagt ihre jüngere Schwester.

Sie sagt das ganz vorsichtig, weil niemand in der Familie Julia das Gefühl geben möchte, dass sie eine Last ist. Wer etwas Zeit mit der Familie verbringt, gewinnt den Eindruck, dass sich alle sehr liebevoll um die Kranke kümmern. Die Geschwister nehmen sie mit zum Einkaufen, zur Bücherei, im Sommer in den Hof. Seit ein paar Wochen hat Julia einen Spezial-Buggy, in dem sie jetzt gut sitzen kann. Lange konnte sie die Wohnung nur im Rollstuhl verlassen, musste dabei ein Korsett tragen, damit die Wirbelsäule gestützt war. In dem Buggy ist ihr Körper stabilisiert. "Das ist viel besser", sagt Julia, "ich fühle mich nicht mehr so eingeengt". Mit dem Buggy hätte sie jetzt auch die Möglichkeit, Ausflüge zu machen. Nur passt er nicht ins Auto der Familie. Und weil das Geld hinten und vorne fehlt, bleibt es dann doch meistens beim Gang in den Park. Der Vater nimmt Gelegenheitsjobs an, die Mutter hat noch einen kleinen Jungen bekommen. Sobald der im Kindergarten ist, will sie Arbeit suchen, sagt sie. Momentan wäre sie schon froh, Winterkleidung für die Kinder kaufen zu können, einen Schrank im Kinderzimmer, vielleicht einen zweiten Schreibtisch. Julias Geschwister setzen sich nacheinander an den einen, den die Familie hat - oder machen ihre Schularbeiten auf dem Boden, neben Julia.