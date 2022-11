Schon bevor in drei Wochen der "Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung" seine 74. Spendenaktion für Menschen in Armut startet, kann das Hilfswerk der SZ-Leser wieder auf die Unterstützung des Lions Clubs München-Pullach zählen: Am Montag, 7. November, beginnt der Verkauf des vom Lions Club gestalteten Adventskalenders mit einem Motiv des Malers Pietro Gagliardi. Zum Preis von sechs Euro ist der Kalender im Servicezentrum der SZ an der Fürstenfelder Straße 7 (geöffnet Montag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, Freitag von 10 bis 16 Uhr), im Kaufhaus Beck am Marienplatz und in den Apotheken in Pullach erhältlich.

Die eine Hälfte des Erlöses aus dem Verkauf der 5500 Exemplare geht traditionell an den SZ-Adventskalender, die andere Hälfte erhält das Kontaktnetz allfabeta vom Verein Siaf, das alleinerziehende Mütter, die Kinder mit Behinderung oder chronischen Krankheiten haben, unterstützt. Mit etwas Glück können die Kalenderkäufer aber auch einen von insgesamt 290 Preisen im Gesamtwert von 29 000 Euro gewinnen, die von Sponsoren gestiftet wurden. Denn jeder Kalender gilt auch als Los. Die Gewinnzahlen werden täglich unter www.lions-pullach.de und zum Jahresende gesammelt in der SZ veröffentlicht.