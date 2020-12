Von Thomas Anlauf

Trotz der großen Probleme gibt Elisabeth O. die Hoffnung nicht auf. "Irgendwann muss es ja wieder losgehen", sagt sie. (Foto: Catherina Hess)

Vor einem Jahr hat sich Elisabeth O. einen Traum erfüllt. Nach mehr als zwei Jahrzehnten Festanstellung in der Reisebranche machte sich die Münchnerin als Reiseleiterin und Gästeführerin selbständig. Sie hatte gute Kontakte zu Veranstaltern, auch in die USA. Mit amerikanischen Studentengruppen hatte sie schon früher gute Erfahrungen gemacht, sie zeigte ihnen meist München und schöne Flecken in Oberbayern, auch Salzburg durfte natürlich nicht auf dem Programm fehlen. Die Passionsspiele in Oberammergau bescherten Elisabeth O. Anfang des Jahres ein volles Auftragsbuch, "im Februar war ich so gut wie ausgebucht für das ganze Jahr", erzählt sie. "Es sah so aus, als ob meine Entscheidung genau richtig war." Doch dann wurde aus dem Lebenstraum ein Albtraum.

Am 6. März hatte sie ihre letzte Tour mit Touristen nach Neuschwanstein, danach wäre mit amerikanischen Kunden eine achttägige Gruppenreise nach München und Salzburg geplant gewesen. Doch zwei Tage vor dem Start kam die Absage - das Coronavirus breitete sich in Europa aus. Danach hagelte es Stornierungen, bis schließlich auch noch für die Oberammergauer Passionsspiele das Aus in diesem Jahr feststand. "Das war dann mein Black Friday", sagt die 44-Jährige heute. Da sie hauptsächlich von Veranstaltern mit internationalen Kunden gebucht worden war, verlor sie so gut wie den kompletten Umsatz. "Das Blatt hat sich innerhalb kürzester Zeit von einem sehr erfolgversprechenden Jahr zur finanziellen Katastrophe gewendet."

Zunächst versuchte Elisabeth O., von ihrem Ersparten zu leben, aber sie merkte schnell, dass sie Hilfe braucht. Jetzt bezieht sie Grundsicherung. "Aber lange geht das auch nicht so", sagt sie. Da ist auch noch ihr 20-jähriger Sohn, den sie finanziell unterstützt. Er hatte kurz vor Ausbruch der Pandemie mit seiner Ausbildung in der Reisebranche begonnen - und die liegt nun seit Monaten brach.

Trotz der riesigen Probleme, vor der Elisabeth O. derzeit steht, gibt sie die Hoffnung nicht auf. "Irgendwann muss es ja wieder losgehen", sagt sie sich. In der Zwischenzeit erarbeitet sie neue Touren für ihre künftigen Gäste. Aus den USA hat sie schon vorsichtige Hinweise erhalten, dass erste Reisegruppen im kommenden Juni wieder nach München reisen würden, um mit Elisabeth O. Bayern zu entdecken. Ein halbes Jahr noch muss sie also wohl mindestens durchhalten. An sich bin ich sehr positiv gestimmt", sagt sie. "Aber dann kommen auch wieder Tage des Zweifels und der Angst, meinen Traumjob aufgeben zu müssen."