Detailansicht öffnen Olesia M. versucht aus eigener Kraft, viele schwierige Lebenssituationen zu meistern. Ihrer Tochter möchte sie gerne ein Fahrrad schenken. (Foto: Catherina Hess)

Taissia gibt ihrer Mutter Kraft, das spürt man beim Besuch. Das blonde Mädchen lacht gern. Aber wenn die Mama im Gespräch ist, spielt die Vierjährige auch ganz selbstverständlich allein. Dabei sind die beiden ganz auf sich gestellt. Der Mann von Olesia M. hat sie verlassen, nachdem sie ihm mit ihrer kleinen Tochter von Moskau nach München nachgereist war. Immerhin haben die zwei ein Dach über dem Kopf, sie leben zu zweit in einem Zimmer auf 26 Quadratmetern.

Es hätte eine Geschichte mit Happy End werden können. Doch es sollte nicht sein. Olesia M. litt in ihrer Heimat an Epilepsie. Ihr Mann beschloss deshalb, mit ihr wegen der besseren medizinischen Versorgung nach Deutschland zu gehen. Zunächst lebten sie kurze Zeit im Saarland, dann kehrte Olesia M., die mittlerweile schwanger war, nach Russland zurück. Ihr Mann, der 2014 die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt, ging unterdessen nach München, um im Bayerischen Hof eine Ausbildung zum Koch zu machen. Er ließ seine Frau und die kleine Taissia nachkommen, damals wohnten sie zu dritt in dem kleinen Zimmer. Doch nun ist ihr Mann verschwunden.

Doch Olesia M. ist kein Mensch, der schnell aufgibt. Die 31-Jährige hat schnell deutsch gelernt, dank der Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern hat Taissia nun einen Kindergartenplatz, in dem sie bis 16 Uhr bleiben kann. Die Zeit kann Olesia M. gut gebrauchen. Am vergangenen Montag ging ihr neuer Sprachkurs los, bald will sie arbeiten oder ein Studium beginnen. "Es gibt die Möglichkeit, dass ich Erzieherin in einem Kindergarten werde", sagt sie. "Aber als Sozialpädagogin zu arbeiten, würde mir auch gefallen."

In Russland hat sie bereits ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen und ein Fernstudium als Russischlehrerin absolviert. Es war ihr wichtig, schnell Anschluss zu ihren neuen Nachbarn im Projekt "Wohnen für Alle" zu finden. Erst kürzlich, bei der Weihnachtsfeier im Haus, hat sie für alle Bewohner russischen Kuchen gebacken. Trotz des geringen Einkommens, sie bezieht derzeit noch Hartz IV, versucht sie aus eigener Kraft, viele schwierige Lebenssituationen zu meistern. Doch erst kürzlich wurde ihr das Fahrrad gestohlen, ein neues kann sie sich nicht leisten. Auch ihrer kleinen Tochter würde sie gerne zu Weihnachten ihr erstes Fahrrad schenken. Dann würden Mutter und Tochter noch schneller vorankommen in ihrer neuen Heimat.