Von Bernd Kastner

Martha Weber meint die Firma ihres Mannes, wenn sie sagt: "Wir haben ums Überleben gekämpft." Sie haben diesen Kampf verloren, und trotzdem: Die Mutter gibt nicht auf und kämpft weiter, es geht ja um so viel, um ihre Kinder, um die Familie. Martha Weber, 42, hat einen vierjährigen Sohn und eine Tochter im Teenageralter, und wenn sie die Geschichte der vergangenen zwei Jahre erzählt, dann klingt sie nicht nur traurig, sondern auch hoffnungsvoll.

Martha Weber (alle Namen der Familien geändert) und ihr Mann, er ist der Vater der Kinder, haben sich im September verloren. Er ist Messebauer von Beruf und hatte eine eigene, kleine Firma. Was sie abwarf, reichte fürs Leben im teuren München. Der Vater hatte auch im Ausland zu tun, in Österreich, in Griechenland, in Spanien. Dann kam das Virus, und eine Messe nach der anderen wurde abgesagt, in Deutschland, in ganz Europa. Die Firma hat es nicht überlebt. Der enorme Druck auf den Vater, erzählt Martha Weber, hat sich auf die ganze Familie ausgewirkt, alle saßen viel öfter als früher zu Hause in der Drei-Zimmer-Wohnung. Im September zog der Vater aus. "Es ist schwer für die Kinder", sagt die Mutter am Telefon.

Schwer ist es auch für die Mutter, die sich viele Sorgen macht um Paul, den Vierjährigen. Er ist entwicklungsverzögert, hat erst vor Kurzem angefangen zu sprechen. Weil ihn vieles, was er noch nicht kann, so geärgert, so frustriert hat, wusste er sich manchmal nicht anders zu helfen, als um sich zu hauen, auch die Mutter hat manches abbekommen.

Als Paul auf die Welt kam, musste Martha Weber ihre Stelle als Betreuungsassistentin von Senioren aufgeben, der Dienstplan ließ sich nicht mit dem vereinbaren, was zu Hause nötig war. Die Eltern suchten lange einen speziellen Betreuungsplatz für ihn. Weil es nicht klappte, ging er in einen gewöhnlichen Kindergarten. Da konnte er aber nur stundenweise bleiben, das Personal wäre überfordert gewesen, erzählt die Mutter. Dabei wollte Paul unbedingt länger bleiben, wollte unter Kindern sein, er verstand es nicht, warum er viel früher als andere abgeholt wurde. "Es war schlimm zu sehen, wie er teilweise an der Kindergartentür gekratzt hat. Es war eine sehr schlimme Zeit." Irgendwann nahm die Mutter ihn raus aus dem Kindergarten.

Unter der aktuellen Situation leidet auch Nicole, die Tochter. Das Mädchen ist in der Pubertät, das macht Schwieriges noch schwieriger, und jetzt, mit Corona und der Trennung der Eltern und dem wenigen Geld, erst recht. "Natürlich liebt sie ihren Bruder", sagt die Mutter, aber klar, manchmal zoffen sie sich auch so richtig. Auch so was Normales wie Geschwisterkrach zehrt an den Kräften aller, es beginnen sich Teufelskreise zu drehen, die auch eine Mutter nach unten ziehen.

Martha Weber bemühte sich um Unterstützung, sagt sie, aber wegen Corona war es schwierig und zeitraubend, Hilfe zu bekommen. Paul hatte eine Individualbegleiterin, sie war bei ihm im Kindergarten, aber die Begleiterin erkrankte an Corona, es wurde Long-Covid daraus, und die Hilfe war über Monate weg. Oft fühlte es sich für die Mutter an, als seien die Türen, hinter denen es Hilfe gibt, verschlossen. "Dafür kann keiner was", sagt sie, "aber es hat mich sehr viele Tränen gekostet." Erst vor ein paar Wochen kam die lang ersehnte Nachricht: Paul hat einen Platz in einer Heilpädagogischen Tagesstätte.

Alle leiden unter Corona. Alle Eltern, alle Familien. Aber jene Familien, denen es ohnehin nicht gut geht, zum Beispiel finanziell, leiden ganz besonders, sagt Bernhard Kühnl. Er leitet die städtische Beratungsstelle für Kinder und Eltern, und er veranschaulicht die Belastung mit einem simplen Beispiel: Vierköpfige Familien, davon zwei Personen in Quarantäne. Die erste Familie verbringt die Zeit in einem Haus mit Garten, die zweite in einer Vier-Zimmer-Wohnung, und die dritte hat zwei Zimmer zur Verfügung. Alle sind eingeschränkt, am schwierigsten aber ist es in der kleinen Wohnung, "das macht einfach einen Unterschied", sagt Kühnl. "Wenn ich wenig habe, und mir wird durch die Pandemie was genommen, dann habe ich sehr, sehr wenig."

Eltern, die Unterstützung brauchen, können sich an eine der 20 Beratungsstellen in München wenden, wo viele psychologisch geschulte Fachleute arbeiten - eine Übersicht findet sich im Internet unter erziehungsberatung-muenchen.de. Derzeit betrage die Wartezeit auf einen Termin um die sechs Wochen, sagt Kühnl. Wobei es in dringenden Fällen auch ganz schnell gehen könne. In den Beratungsstellen gebe es keine der sonst üblichen Zutrittsbeschränkungen, kein 2G, kein 3G, aber natürlich Hygienekonzepte mit Maske, Abstand, Lüften. "Wir wollen für alle offen sein."

Und dann betont er, ohne danach gefragt worden zu sein, wie wertvoll es in dieser Zeit sei, wenn Familien etwas geschenkt bekommen, zum Beispiel Geld vom SZ-Adventskalender. So ein Geschenk könne den Eltern Möglichkeiten eröffnen, "die sie sonst nicht hätten", zum Beispiel, dem Kind einen Schreibtischstuhl kaufen. Oder sich etwas zu gönnen, was sonst in weiter Ferne wäre. Solche "materiellen Ressourcen", sagt Kühnl, "können auch eine Kraftquelle sein".

Als der Vater starb, musste sich die Mutter sich allein um die fünf Kinder kümmern.

Eine Kraftquelle braucht auch die Familie Ali dringend. Ihr Leben ist von Corona erschüttert, selbst dann noch, wenn das Virus irgendwann besiegt ist. Zainab Ali, Mutter von fünf Kindern, erzählt, dass ihr Mann im Frühjahr nach Jordanien gereist ist, um seine Familie dort zu besuchen, auch seine kranke Mutter. Dort aber infizierte er sich mit dem Virus. Er erkrankte, musste in eine Klinik, kam auf eine Intensivstation. Alle Hilfe aber war vergeblich, der Mann und Vater starb im April. Es war, als hätte jemand der Familie in München den Boden unter den Füßen weggezogen.

Der größte Wunsch der Kinder: "Dass die Mama nicht mehr weint."

Jetzt muss die Mutter sich allein um die drei Söhne, zwölf, 13 und 15 Jahre alt, und die zwei Töchter, fünf und acht, kümmern. "Sie ist eine tolle Frau", sagt eine Nachbarin, die mit am Telefon sitzt, um zu dolmetschen, über die Mutter. Zainab Ali hofft, dass auch das jüngste Kind rasch einen Platz in einem Kindergarten bekommt, damit sie einen weiteren Deutschkurs absolvieren und sich dann einen Ausbildungsplatz suchen kann. Am liebsten wäre ihr eine Stelle im IT-Bereich. Wenn man nach den Wünschen der Familie fragt, sagt die Mutter, dass sich die Kinder viel wünschen, und man glaubt ein Seufzen zu hören, weil sie mit dem wenigen Geld viele Wünsche nicht erfüllen kann. Neue Möbel zum Beispiel, vieles, was sie haben, ist bei Ebay gebraucht gekauft. Oder ein Notebook für den Ältesten, ein Fahrrad für eines der Mädchen wäre nötig, und die Mutter würde sich so freuen, wenn sie mal mit den Kindern verreisen könnte. Und dann ist da der eine, vielleicht größte Wunsch der Kinder, die Nachbarin übersetzt ihn so: "Dass die Mama nicht mehr weint."

Die Tränen sind bei Familie Weber weniger geworden, jetzt, da Paul, ihr Vierjähriger, einen Platz in einer heilpädagogischen Tagesstätte hat. Das war die erste wirklich gute Nachricht seit Langem. Acht Kinder sind in seiner Gruppe, er wird gut betreut, er erhält Therapie. "Er blüht auf, weil er unter Kindern ist", sagt die Mutter. "Er fühlt sich so wohl." Und weil er dort glücklich ist, fällt auch eine große Last von der Mutter.

Jetzt hat sie wieder Luft, an ihre eigene berufliche Zukunft zu denken. Sie hatte schon den Vertrag für eine Pflegeausbildung auf dem Tisch, dann aber klappte es mit dem Betreuungsplatz nicht, sie musste absagen. Nun, da Paul tagsüber gut versorgt ist, will die Mutter im kommenden Jahr einen neuen Anlauf starten. Überhaupt ist es Zeit, die eigenen Energiereserven wieder aufzufüllen. Vielleicht findet sie bald auch die Zeit, an sich selbst zu denken. Sie sagt, sie bräuchte eigentlich eine Therapie, jemanden, mit der oder dem sie über die schwere Zeit sprechen könnte, aber Zeit und Kraft dafür haben bisher gefehlt.

Und neulich, sagt sie, im Sozialbürgerhaus, da hörte sie eine ganz überraschende Aufforderung: "Wünschen Sie sich doch auch mal was." Der für sie zuständige Mitarbeiter habe sie aufgefordert, sie war perplex. "Ich fand's lieb, dass jemand mal mich gefragt und gesagt hat: Du bist mal dran." Sie hat überlegt, was sie sich wünschen könnte, vom SZ-Adventskalender zum Beispiel. Ja, die Kinder wachsen und bräuchten neue, größere Fahrräder. Und sie selbst? Ein Bett. Ja, ein gutes Bett, weil ihr jetziges so alt und klapprig ist, und so schmal. Wie schön wäre es, ein breiteres zu haben, in dem auch die Kinder Platz haben. "Die Kinder wären schon froh, wenn wir mal wieder alle in einem Bett kuscheln könnten."