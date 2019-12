Es war eine Liebe auf sehr große Entfernung. Abiba A. lebte in der ghanaischen Hauptstadt Accra, wo sie auch aufgewachsen war, ihr deutscher Partner in Hamburg. Wenn sein Beruf es ihm erlaubte, lebte er auch mehrere Monate lang mit seiner Partnerin. Mittlerweile hat die heute 34-Jährige drei Kinder von ihm, zwei Buben im Alter von neun und elf und ein 13-jähriges Mädchen. Doch vor sechs Jahren starb der Vater. Und Abiba A. blieb allein mit den Kindern in Ghana. 2015 beschloss sie, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und kam mit ihren drei Kindern nach Deutschland, damit sie eine gute Schulausbildung bekommen.

Detailansicht öffnen Seit vier Jahren hat sie nun ihre Eltern und ihre Geschwister nicht mehr gesehen, sagt Abiba A. (Foto: Stephan Rumpf)

Seither leben die vier in Allach, die Kinder gehen zur Schule und lernen schnell. "Sie sind supergut in der Schule", sagt Abiba A. und lächelt. Ihre Tochter geht schon in die siebte Klasse der Mittelschule, der Mittlere ist noch auf einer Förderschule und der Kleinste auf der Grundschule. Sie haben hier Freunde gefunden und gehen gerne schwimmen oder mit der Mutter spazieren. Viel leisten können sie sich nicht, weil Abiba A. bislang nur sehr wenig Geld übrig hat. Außerdem macht sie die Ausbildung zur staatlich geprüften Kinderpflegerin, im kommenden Jahr wird sie ihren Abschluss in der Tasche haben.

"Wenn ich dann arbeite und wir eine Wohnung haben, besuchen wir auch meine Familie", sagt Abiba A. Seit vier Jahren hat sie nun ihre Eltern und ihre Geschwister nicht mehr gesehen, auch die Kinder fragen gelegentlich, wann sie mal wieder die Großeltern sehen. Abiba A. ist zuversichtlich, dass es die kleine Familie aus der Armut herausschafft, wenn sie erst mal voll arbeiten kann. Menschen wie Abiba A., die auch in Ghana schon mit Kindern gearbeitet hat, werden in München als Kinderpflegerin dringend gebraucht.

Doch bislang muss sie ihr weniges Geld zusammenhalten. Im ersten Jahr der Ausbildung kamen hohe Kosten für Büromaterial und wichtige Unterlagen zusammen. Mittlerweile brauchen sie und ihre Familie auch einen Laptop und einen Drucker, die beide möglichst wenig Platz brauchen. Schließlich lebt die vierköpfige Familie seit Jahren in einer Pension in zwei kleinen Zimmern. Und ihre Kinder brauchen auch regelmäßig größere Kleidung. "Sie wachsen so schnell", sagt Abiba A. lächelnd. Ihr Partner kann das Heranwachsen der Kinder nicht mehr erleben.