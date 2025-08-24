Systemgastronomie Wie Restaurantketten die Stadt erobern 24. August 2025, 14:38 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Mit ihrem Burger hat die Berliner Kette Burgermeister einen Food Hype ausgelöst. (Foto: Stephan Rumpf)

Hohe Mieten und Personalmangel begünstigen das Vordringen der Systemgastronomie, wie in Schwabing. Doch das hat Folgen: Selbstbedienung statt Service am Tisch, die Vielfalt geht verloren. Aber es existieren bereits erste Ideen, um dies zu verhindern.

Von Sarah Maderer

