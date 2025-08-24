Zum Hauptinhalt springen

SystemgastronomieWie Restaurantketten die Stadt erobern

Lesezeit: 4 Min.

Mit ihrem Burger hat die Berliner Kette Burgermeister einen Food Hype  ausgelöst.
Mit ihrem Burger hat die Berliner Kette Burgermeister einen Food Hype  ausgelöst. (Foto: Stephan Rumpf)

Hohe Mieten und Personalmangel begünstigen das Vordringen der Systemgastronomie, wie in Schwabing. Doch das hat Folgen: Selbstbedienung statt Service am Tisch, die Vielfalt geht verloren. Aber es existieren bereits erste Ideen, um dies zu verhindern.

Von Sarah Maderer

Schon wieder hat eine Berliner Kette am Schwabinger Wedekindplatz einen Food-Hype ausgelöst. Zuletzt standen dort noch alle bei Lap Coffee Schlange, jetzt ist der Burger von Burgermeister das Produkt der Stunde. Markus Thatenhorst hat ihn trotzdem noch nicht probiert: „Ich hab’s mir verkniffen, weil dort unser Occam Deli war und mir das noch ein bisschen weh tut“, gesteht der Gastronom.

