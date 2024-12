Was passiert nach dem Sturz des Assad-Regimes mit den Menschen in den Flüchtlingscamps? Jacqueline Flory vom Münchner Verein Zeltschule über ihre Erfahrungen mit den neuen islamistischen Machthabern.

Interview von Sabine Buchwald

Sofort nach dem Sturz des Assad-Regimes bekam Jacqueline Flory Hunderte Mails aus allen Teilen Syriens und Libanons, mit der euphorischen Nachricht: „Wir sind befreit, wir sind befreit.“ Die Münchnerin hat seit 2016 mit ihrem Verein Zeltschule in Flüchtlingscamps in Libanon 33 Schulen aufgebaut, in Syrien 27. Die SZ hat mehrmals berichtet. Wie geht die Arbeit für Flory nun weiter? Auf ihre nächste Reise dorthin nehme sie ein dickes Notizbuch mit, um sich so viele Gedanken, Bedürfnisse und Wünsche der Menschen aufzuschreiben wie möglich, sagt sie. „Damit wir gemeinsam Pläne für das neue Jahr machen können.“