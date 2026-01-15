Verkehrsampeln funktionieren wieder, es gibt gebührenpflichtige Parkplätze, und in den Straßen hängen Weihnachtsdekorationen. Doch die eigentliche Überraschung war nicht sichtbar – sie war hörbar. In einem Café in Damaskus saß ich an einem Tisch nahe einer Gruppe junger Menschen. Unter ihnen ein niederländischer Tourist. Was ich hörte, war weder Arabisch noch Englisch, sondern deutliches Deutsch. Wenige Minuten später gesellte sich ein junger Syrer dazu, der nach mehreren Jahren in Deutschland in seine Heimat zurückgekehrt war. Das Gespräch blieb auf Deutsch – selbstverständlich, ohne Erklärungsbedarf.
SZ-Kolumne Typisch deutschDeutsch als Brückensprache
Lesezeit: 2 Min.
Millionen Syrer haben in den vergangenen Jahren in Deutschland gelebt, gelernt und gearbeitet. Für viele ist Deutsch Teil ihres Alltags, ihrer Identität - und damit kehren sie nun zurück.
Kolumne von Mohamad Alkhalaf
