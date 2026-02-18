Auch wenn die Zeichen auf Protest stehen, ist Jan Odle gut gelaunt. Er lächelt. An drei Momenten im Gespräch lacht er sogar herzhaft auf. Aber Moment. Müsste dieses Lachen nicht höher, nicht viel quietschiger, schriller klingen? So wie man es von dem US-amerikanischen Schauspieler Will Smith kennt – Jan Odle ist dessen deutsche Stimme. Dieses Lachen kenne man von seinen frühen, komödiantischen Filmrollen, erklärt der Synchronsprecher, heute sei er ein ernsthafter Schauspieler. Und das sei auch für ihn als Sprecher gut – in seinem Alter sei diese hohe Stimme nicht mehr so einfach. Aber zum Spaßen ist Jan Odle gerade eh nicht zumute. Der Streit mit Netflix wegen der Nutzung von KI versetzt die deutschen Sprecher in Aufruhr.