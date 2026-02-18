Zum Hauptinhalt springen

Synchronsprecher boykottieren NetflixWarum künstliche Intelligenz Will Smith nicht ersetzen kann

Lesezeit: 6 Min.

Auf die Technik kommt es in der Sciene-Fiction-Komödie „Men in Black“ an, Agent J (Will Smith) schwört auf seinen Neutralisierer im Taschenformat. Jetzt lauert beim Synchroniseren die künstliche Intelligenz – und das ärgert die Sprecher. Auch Jan Odle, der seine Stimme Will Smith leiht.
Auf die Technik kommt es in der Sciene-Fiction-Komödie „Men in Black“ an, Agent J (Will Smith) schwört auf seinen Neutralisierer im Taschenformat. Jetzt lauert beim Synchroniseren die künstliche Intelligenz – und das ärgert die Sprecher. Auch Jan Odle, der seine Stimme Will Smith leiht. (Foto: Wilson Webb/ZDF)

Netflix will Stimmaufnahmen für KI-Training nutzen – deutsche Synchronsprecher boykottieren den Streaming-Dienst. Jan Odle, die deutsche Stimme von Will Smith, erklärt, warum es jetzt wichtig ist, Nein zu sagen.

Interview von Michael Bremmer

Auch wenn die Zeichen auf Protest stehen, ist Jan Odle gut gelaunt. Er lächelt. An drei Momenten im Gespräch lacht er sogar herzhaft auf. Aber Moment. Müsste dieses Lachen nicht höher, nicht viel quietschiger, schriller klingen? So wie man es von dem US-amerikanischen Schauspieler Will Smith kennt – Jan Odle ist dessen deutsche Stimme. Dieses Lachen kenne man von seinen frühen, komödiantischen Filmrollen, erklärt der Synchronsprecher, heute sei er ein ernsthafter Schauspieler. Und das sei auch für ihn als Sprecher gut – in seinem Alter sei diese hohe Stimme nicht mehr so einfach. Aber zum Spaßen ist Jan Odle gerade eh nicht zumute. Der Streit mit Netflix wegen der Nutzung von KI versetzt die deutschen Sprecher in Aufruhr.

Zur SZ-Startseite

Einsamkeit bei jungen Menschen
:Mein bester Freund? Chat-GPT

Immer mehr junge Menschen fühlen sich einsam. Was bleibt, wenn niemand mehr zuhört? Manche schreiben dann mit einer Maschine.

SZ PlusVon Veronika Tieschky; Illustration: Jessy Asmus

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite