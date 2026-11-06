Vor 20 Jahren, am 9. November 2006, wurde die Ohel-Jakob-Synagoge am Jakobsplatz feierlich eingeweiht. Die Eröffnung dieses eindrucksvollen Gebäudes markierte die Rückkehr jüdischen Lebens ins Zentrum Münchens. Das Gotteshaus ist Teil des Jüdischen Zentrums, zu dem auch das Jüdische Museum und ein Gemeindezentrum gehören. An diesem Montag, dem 9. November, gestaltet die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) einen Festakt, um an den 20. Jahrestag der Eröffnung zu erinnern. Erwartet als Festredner werden Bundeskanzler Friedrich Merz ( CDU ), Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne).

Christian Ude (SPD) war als Münchner Oberbürgermeister von 1993 bis 2014 die entscheidende politische Figur für den Standort am Jakobsplatz. Ohne ihn wäre die heutige Lösung nach Übereinstimmung vieler Beteiligter nicht zustande gekommen. Er hatte die Bitte von IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch aufgegriffen, die Gemeinde mitten in die Stadt zurückzuholen und bewirkte, dass die Stadt das rund 5500 Quadratmeter große Areal kostenlos zur Verfügung stellte.

Für die SZ beschreibt Alt-Oberbürgermeister Ude seine Beweggründe und Erinnerungen:

Christian Ude, ehemaliger Münchner Oberbürgermeister, 2022 in seiner Wohnung Foto: Catherina Hess

Wie wurde in meiner Jugend an den 9. November 1938 erinnert? Ich erinnere mich noch genau.

Erstens: kaum.

Zweitens: unangemessen.

Kaum – das bewiesen schon die Teilnehmerzahlen. Je nach Wetter standen 80 bis 250 Leute auf der „Hundewiese“ am Denkmalsockel der ehemaligen Hauptsynagoge an der Herzog-Max-Straße herum, die zwei großen Fraktionen im Rathaus waren vertreten, der Freistaat und die Prominenz so gut wie überhaupt nicht.

Und wieso unangemessen? Weil die Nacht, die Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels im Großen Saal des Alten Münchner Rathauses mit einer blutrünstigen Hetzrede eingeleitet hatte, immer noch „Reichskristallnacht“ genannt wurde. Als ob nur Glas zu Bruch gegangen wäre und nicht brutalste Morde begangen und der systematische Mord an Juden begonnen worden wären.

Uns jungen Leuten wurde erzählt, der Kosename hätte der Entlarvung der Nazis als Drahtzieher des nächtlichen Geschehens dienen sollen, dabei ging es um Verharmlosung von Brandschatzung und Massenmord.

Nur als Jungredakteur im SZ-Lokalteil erfuhr ich, was in jener Nacht wirklich geschah und wie wenig die folkloristische Erzählweise davon übrig ließ. Der damalige Lokalchef Bernhard Pollack war selbst als Jude verfolgt worden. Aber eine Sonderseite zum 9. November gerade in München wollte auch er nicht. „Wenn ich mich da hervortue, heißt es doch nur, das sei ganz offensichtlich nur ein jüdisches Anliegen.“ Immerhin wurde es langsam üblich, immer öfter von der „Reichspogrom-Nacht“ zu sprechen.

Blick auf die Synagoge Ohel Jakob am Eröffnungstag, dem 9. November 2006. Foto: Regina Schmeken

Die Ankunft der Thora-Rollen am Jakobsplatz. Foto: Regina Schmeken

Einem anderen Juden habe ich mein tiefes Bedürfnis zu verdanken, den Platz des Judentums in der Stadtgeschichte und im Stadtbild zu verankern und den Nazis nicht länger das letzte Wort zu überlassen: Hans Lamm war aus der Emigration nach Amerika als US-Offizier zurückgekehrt und von dem Gedanken beseelt, den jungen Deutschen die Demokratie nicht nur zu lehren, sondern als Lebensprinzip regelrecht nahe zu bringen.

Der Zufall wollte es, dass ich Landesvorsitzender der bayerischen Schülerredakteure wurde und er gleichzeitig Vorsitzender des Freundeskreises, der uns kämpferisch gegen das Kultusministerium und Schuldirektoren unterstützte. „Nieder mit der Zensur, ja zur Pressefreiheit“.

Hans Lamm war unser Schutzpatron – und bald auch Präsident der IKG, als direkter Vorgänger von Charlotte Knobloch. Mit seinem Buch „Vergangene Tage - Jüdische Kultur in München“ hat er uns außerdem den Wunsch übertragen, das Judentum endlich in der früheren Hauptstadt der Bewegung wieder zu seinem Recht kommen zu lassen.

Da hatte es mich selbstverständlich sofort elektrisiert, als Charlotte Knobloch mir den Wunsch ihres Gemeindevorstands überbrachte und erläuterte, am Jakobsplatz ein Jüdisches Zentrum zu schaffen, mit neuer Hauptsynagoge, Gemeindeverwaltung, Schule, Kindergarten, Museum, Restaurant, Veranstaltungsraum.

Im Inneren der Synagoge Ohel Jakob. Foto: Regina Schmeken

Was 20 Jahre später keiner mehr hören will, bleibt trotzdem wahr: Es gab auch Widerstände. Sogenannte Altmünchner nannten die Freifläche, die erst im Zweiten Weltkrieg im Bombenhagel entstanden war, ein „Erbe des Mittelalters“, was Stadtbaurätin Christiane Thalgott damals aber kompetent zurückweisen konnte.

Andere schoben Sicherheitsbedenken vor, die aber gerade hier idealtypisch ausgeräumt werden konnten. Die Architektur des Saarbrücker Büros Wandel Hoefer Lorch erwies sich, wie wir alle im Preisgericht auch erhofft hatten, als Glücksfall – mit dem an die Klagemauer erinnernden Sockel und dem auf die Zelte Jakobs verweisenden transparenten Aufbau.

Und die inhaltlichen Wünsche? Niemand bestreitet mehr, dass das Judentum seinen Platz im Herzen der Stadt erhalten und gefunden hat. Dass ein ökumenischer Kirchentag im Saal des Jüdischen Zentrums eröffnet wurde, hat sogar die kühnsten Hoffnungen übertroffen. Aber die dunklen Seiten der Gegenwart kann kein einzelnes Bauwerk verschwinden lassen.

Was weltweit schwieriger geworden ist, ist auch am Jakobsplatz schwieriger geworden. Kein Grund, an richtigen Konsequenzen aus dunkler Geschichte zu zweifeln. Aber aller Anlass, keine weiteren Desaster hinzuzufügen.