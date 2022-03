Von Paul Schäufele, München

Wer mit solch unbändiger Dynamik dirigiert, vermag auch Namen wie Johann Friedrich Fasch und Christian Cannabich zum Strahlen zu bringen. Reinhard Goebels Anspruch ist, nicht zu langweilen. Das gelingt ihm, vielleicht auch, weil er das Ensemble dazu animiert, mit eingeübten Gewohnheiten zu brechen. Denn das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks kann vieles, aber als Spitzenreiter historisch informierter Aufführungspraxis würde man es doch nicht bezeichnen. Goebel, Inspirator und Aufklärer, der er ist, verwandelt das Orchester in eine Hofkapelle, ohne dabei die Anzahl an Musizierenden drastisch zu reduzieren. Auf dem Programm stehen ausschließlich sogenannte "Concerti a due cori", bei der sich zwei mehr oder weniger große Teil-Orchester gegenüberstehen. Darin findet Goebel ein dankbares Experimentierfeld.

Und in der Tat, man wird nicht müde, dem Durchspielen der Möglichkeiten zuzuhören, die ein dergestalt sortiertes Orchester bietet. Fasch, der Zerbster Hofkapellmeister und Telemann-Freund, hat eine Suite in B-Dur komponiert, bei der eine große Holzbläser-Gruppe in Dialog mit dem großen Rest des Orchesters tritt. Sicher, der Herkulessaal ist nicht optimal für die Barock-Piecen, nicht jedes Fagott-Parlando kommt durch den Streicher-Schleier. Doch der Wirkung nimmt das wenig: eine opulente Feier der Musik des achtzehnten Jahrhunderts, aufgeführt mit schimmerndem Klang und nicht nachlassender Leidenschaft, die Goebel mit erigiertem Zeigefinger einfordert. Großzügig soll das Tutti klingen, aber nicht fett, konturiert, aber ohne die schrille Überartikulation, die manche historisch informierte Interpretation auszeichnet. Das Publikum soll im Klang baden.

Und ja, manchmal agiert Goebel so, als wolle er kopfüber ins Orchester tauchen, immer auf der Suche nach neuen musikalischen Schätzen wie diesen. Denn diese Musik ist enorm unterhaltsam, etwa wenn die rechte Orchesterhälfte in Johann Christian Bachs Es-Dur-Sinfonie (Opus 18 Nummer 1) eine kantable Weise anstimmt, die links mit geschwätzigen Triolen kommentiert wird. Doch nicht nur die akustischen Raumeffekte, auch die theatralische Machart fesselt. In Vivaldis Concerto für zwei Orchester A-Dur (RV 585) sitzen sich zwei solistisch agierende Konzertmeister gegenüber, Radoslaw Szulc und Thomas Reif, die sich musikalische Scharmützel liefern - "concertare" heißt streiten, und in diesem Fall auf denkbar geistreiche Art.