Von Paul Schäufele, München

"Grenzüberschreitungen" ist eines dieser Wörter, das im Sprechen über Kunst häufig vorkommt und trotzdem maximal vage bleibt. In einem Kammerkonzert im Max-Joseph-Saal - dem vierten der Reihe - zeigen Solistinnen und Solisten des Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, was es bedeuten könnte. Die Musik des US-Amerikaners Paul Schoenfield ist schmissig und bunt, von melodischer Naivität und dennoch zu komplex, um als Begleitmusik zu Kaffee und Kuchen zu gelten. Denn seine "Café Music", die Korbinian Altenberger (Geige), Samuel Lutzker (Cello) und Lukas Maria Kuen (Klavier) neben dem Trio für Geige, Klavier und Klarinette (Christopher Corbett) aufführen, vereint jüdische Folklore und Ragtime-Vitalität mit Bartók'scher Bissigkeit.

Dass diese eingängigen Charakterstücke großen Vor-Pausen-Beifall stimulieren, liegt an der (Stil-)Sicherheit, mit der hier musiziert wird. Jede Synkope sitzt, jeder Akzent ist auf den Punkt und an keiner Stelle überreizen es die vier BRSO-Musiker mit dem Rubato oder Portamento: Mit traurigem Witz und lächelnder Melancholie bringen sie unterhaltsame Musik in den Konzertsaal. Doch wo solche Grenzen eingerissen werden, nimmt die Unbestimmtheit zu. Dasselbe gilt, auf ganz andere Weise natürlich, für Messiaens berühmtes "Quatuor pour la fin du Temps". Messiaens Endzeit-Quartett, dem Messiaen ein Programm nach Versen der Johannes-Offenbarung zuschrieb und das er einem Engel der Apokalypse gewidmet hat, verwandelt den Konzertsaal in eine Kathedrale.

Dem kann man mit heiligem Ernst begegnen. Oder man spielt es so wie hier, einfach wie es ist, besonders schöne, anti-symphonische Musik, die nicht auf das Ausstellen von Konstruktivität setzt, sondern eher auf Farbspiele, Spiegelungen und gläserne Klänge wie im Eingangssatz oder den drei solistischen Sätzen. In ihnen zeigen Corbett, Lutzker und Altenberger das Ende der Zeit als zur Kantilene geronnene Musik, während die kontrastierenden Sätze, vital aufgespielt, die dynamische Gegenkraft markieren.