Gianandrea Noseda debütiert als Dirigent bei den BR-Symphonikern – und enttäuscht. Auch Beatrice Rana am Flügel bleibt in sich verkapselt.

Kritik von Michael Stallknecht

Das Erste Klavierkonzert von Peter Tschaikowsky bleibt ein Publikumsliebling. Was nicht heißt, dass es für die Beteiligten leicht wäre: nicht im virtuosen Klavierpart, auch nicht beim Dirigat, das besonders im Kopfsatz viele ausschweifende Episoden unter einen Bogen bringen muss. Das zeigt das – ziemlich späte – Dirigierdebüt von Gianandrea Noseda beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Noseda, Generalmusikdirektor am Opernhaus Zürich, interessiert sich in der Isarphilharmonie merklich für die zarten Stellen, die er mit Bedacht auskostet.