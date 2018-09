5. September 2018, 18:49 Uhr Symbolischer Spatenstich Flughafen-Anbindung kommt voran

Der Flughafen München wird nach und nach besser an die Schiene angebunden. Der erste Schritt ist die sogenannte Neufahrner Kurve, die eine Anbindung an den Regionalverkehr aus Ostbayern erlaubt. Diese soll am 8. Dezember in Betrieb gehen, die Bauarbeiten sind in ihren letzten Zügen. Am Mittwoch erfolgte ein weiterer Schritt: Bayerns Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU), Finanzminister Albert Füracker (CSU) und Flughafenchef Michael Kerkloh haben mit einem symbolischen Spatenstich die Arbeiten für ein Teilstück des sogenannten Erdinger Ringschlusses eingeleitet. Damit wird die in Erding endende S-Bahnstrecke mit dem vor 26 Jahren eröffneten Airport verbunden und die Möglichkeit geschaffen, diesen künftig auch an Südostbayern anzuschließen. Auf dem Flughafengelände entsteht nun ein 1,8 Kilometer langer Tunnel. Bisher enden die Gleise unter dem Terminal 2.

Den Abschluss der neuen Teilstrecke bildet die Abstell- und Wendeanlage Schwaigerloh. Mit dieser entstehen neue Wende- und Abstellmöglichkeiten für S-Bahnen und Züge aus Nordbayern. Der Flughafen investiert in den Tunnel rund 115 Millionen Euro. Das Projekt wird zudem von der EU gefördert und durch den Freistaat Bayern vorfinanziert. Der Rohbau des Tunnels soll bis zum Jahr 2021 fertig sein, dann übernimmt die Bahntochter DB Netz AG und stattet ihn mit der nötigen Technik aus. Eine Nutzung der neuen Teilstrecke bis zur Wendeanlage Schwaigerloh soll von 2025 an möglich sein. Bis die Strecke dann bis Freising verlängert wird, dauert es aber noch voraussichtlich bis 2029. Finanzminister Füracker, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafengesellschaft FMG ist, nennt das Bauvorhaben "wegweisend" für eine effiziente und nachhaltige Mobilität. Auch Aigner hob die Bedeutung des Ringschlusses hervor und erklärte: "Langfristig wollen wir damit auch Südostbayern und das Salzburger Land besser per Schiene an den Flughafen anbinden." Damit dies gelingt, muss allerdings vorher die sogenannte Walpertskirchener Spange gebaut werden. Dies ist eine neun Kilometer lange Neubaustrecke, die nach derzeitigem Stand bis zum Jahr 2029 entstehen soll.

Vermutlich noch bis in die späten 2030er Jahre wird es mit dem viergleisigen Ausbau der S-8-Strecke zwischen Englschalking und Johanneskirchen dauern. Diese wäre notwendig, um Express-S-Bahnen zum Airport einzurichten. Die Planungen laufen bereits. Die Stadt München strebt hier eine Tunnellösung an. Bisher grob geschätzte Kosten: mehr als zwei Milliarden Euro.