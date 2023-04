Sylvie Schenk liest in der Seidlvilla aus "Maman". Eine poetische Annährung an die eigene Familiengeschichte.

War die Großmutter wirklich Seidenarbeiterin, wie immer behauptet? Welche Erzählungen ihrer Mutter stimmen, welche nicht? Sylvie Schenk liest am Montag, 17. April, in der Seidlvilla aus ihrem neuen Buch "Maman". In dem autobiografisch erzählten Roman setzt sich die deutsch-französische Autorin mit der eigenen Familiengeschichte auseinander.

"Mit poetischer Präzision spürt sie den Fragen nach, die ihre Familiengeschichte offenlässt", heißt es im Klappentext. Die Lesung wird musikalisch von Heribert Leuchter am Saxophon begleitet. Sylvie Schenk wurde 1944 in Frankreich geboren, heute lebt sie bei Aachen. Ihr erster Gedichtband "Low Noise" erschien 1976 in französischer Sprache, seit 1992 schreibt sie Prosa auf Deutsch. "Maman" ist ihr elfter Roman.

Lesung "Maman" von Sylvie Schenk, Mo., 17. April, 19.30 Uhr, Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b, Telefon 089 129 06 77, E-Mail tukan-kreis@beck.de, tukan-kreis.de