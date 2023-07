Von Heiner Effern

Wenn man einen neuen Job antritt, überreichen einem Wohlmeinende manchmal ein kleines Geschenk oder einen Glücksbringer. Karin Thelen, die neue Geschäftsführerin der Stadtwerke München (SWM) für die regionale Energiewende, hat vom Stadtrat zum Amtsantritt am 1. Juli auch etwas bekommen. Allerdings handelt es sich dabei weniger um ein Präsent als um einen sehr konkreten Auftrag: Unter Federführung der Koalition aus Grünen/Rosa Liste und SPD/Volt verabschiedete das Gremium Ende Juni in einem Masterplan sehr ambitionierte Ziele für den Ausbau der Solarenergie in der Stadt. Wer dabei eine Hauptrolle übernehmen soll, darüber gibt es in der Politik eine klare Meinung: Karin Thelen und ihr neues Ressort bei den Stadtwerken.