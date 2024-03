Von Thomas Becker

Man muss kein David-Bowie-Fan sein, um diesen Abend großartig zu finden. Auch wer in dessen Werk bislang nur kursorisch reingehört hat, wird im Lustspielhaus keine Sekunde versäumen wollen, und das liegt natürlich an Sven Ratzke, der so etwas wie Bowies Stellvertreter auf Erden ist. Was für ein Job! Ohne auch nur einen anderen Bowie-Apologeten zu kennen: schwer vorstellbar, dass irgendwer das besser hinkriegt als dieser herrlich exzentrische Deutsch-Holländer. Und damit willkommen bei "Where are we now", Ratzkes Ode an Bowies Lebenswerk, benannt nach der Ballade, in der sich der Meister an seine zwei Berliner Jahre in den Siebzigern erinnert.