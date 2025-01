Interview von Thomas Becker

Gerade eröffnet seine Ausstellung „Auf See“ mit „Fotografien und ausgesuchte Gedanken“ im CafédotKom in der Brienner Straße schräg gegenüber dem Lenbachhaus. Sven Kemmler hat sich ja nicht erst seit Corona und einem Foto-Buch darüber „breit aufgestellt“, wie man so schön sagt: als Texter, Regisseur, Fotograf, Mixed-Show- oder Kulinarik-Gastgeber („Meating Room“). Mit der Sache, mit der man ihn seit 20 Jahren am meisten verbindet, ist jetzt erst einmal Schluss: Kemmler hat bekannt gegeben, dass er als Solo-Kabarettist aufhört.