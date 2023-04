Von Franz Kotteder

Geheimtipps haben den Nachteil, dass sie irgendwann keine mehr sind. Das gilt zum Beispiel auch für die Sushibar an der Münchner Freiheit. Deren Begründer Kosta Baboulis hat seinen Laden in der Marschallstraße nämlich verpachtet und ist nach Bogenhausen umgezogen. Dort - und das ist die erfreuliche Wendung - hat er nun gleich zwei Küchen in einem Lokal aufgemacht, bei denen frischer Fisch im Vordergrund steht: das La Dolorosa mit vorwiegend mediterraner Küche und die schon bekannte Sushibar mit ihren seit vielen Jahren bewährten und beinahe schon unzähligen Variationen von Nigiris, Makis und Uramakis, wie die japanischen Fachbegriffe für die verschiedenen Versionen von Sushi lauten. Einen Lieferservice - wie bisher - gibt es übrigens auch weiterhin.

Mit 60 Plätzen drinnen und 100 Plätzen auf der Terrasse ist das neue Doppellokal direkt neben dem Jahn-Sportcenter deutlich größer als die alte Sushibar. Die Kombination von italienisch-mediterraner und asiatischer Küche ist ja ohnehin im Kommen, und im La Dolorosa - anders als in der Sushibar - hat man sich hauptsächlich auf Fische vom Mittelmeer konzentriert. Obwohl es auch eine Mittagskarte mit täglich wechselnden Gerichten vom Spargel mit Bio-Spiegeleiern bis hin zu Rinderfiletmedaillons mit Kräutern und Bratkartoffeln gibt. Von Zeit zu Zeit stehen auch Gastköche am Herd. Erst zu Ostern war Thomas Thielemann, ehemals Herrmannsdorfer Landwerkstätten, zu Gast. Außerdem gibt man sich Mühe, möglichst vielen gerecht zu werden. "Auf Wunsch", so Kosta Baboulis, "wird auch rein vegetarisch und vegan gekocht." (La Dolorosa Sushibar, Weltenburger Straße 53, Montag bis Freitag 10.30 - 24 Uhr, Sushi 12 - 14 und 17 - 22 Uhr, Samstag und Sonntag 17 - 24 Uhr, Sushi 17 - 22 Uhr, Telefon 30 00 51 50, www.ladolorosa.de und www.sushibar-muc.de).

Weil bei Partys sich dann doch wieder die meisten Leute in der Küche versammeln, feiert das Luxushotel The Charles jetzt einfach auch mal eine Küchenparty in seinem Restaurant Sophia's. Und zwar an diesem Freitag. Beim "Italian Jungle" kann man Küchenchef Michael Hüsken und sein Team direkt an ihrem Arbeitsplatz besuchen, ihnen beim Kochen der Pasta und beim Frosten des Zitronensorbets zuschauen. Es gibt eine Austernbar im Kühlhaus und diverse Kochstationen mit Fleisch, Fisch und Gemüse aller Art. Sämtliche Speisen und Getränke, auch die an der Bar, sind im Preis enthalten ("Italian Jungle" - Küchenparty im Restaurant Sophia's, Sophienstraße 28, Freitag, 28. April, Beginn: 18.30 Uhr, 129 Euro pro Person, Reservierung unter sophias@roccofortehotels.com oder Telefon 54 45 55 12 00).