Das beliebte Restaurant Sushi & Soul im Glockenbachviertel muss nach fast 26 Jahren schließen. Zum letzten Mal öffnet Wirt Christian Herbst die Türen seines Traditionslokals am 26. Januar. Damit gibt nach Lokalen wie der Taverne Lucullus und dem Stadtcafé ein weiterer Betreiber eines etablierten Restaurants in München auf.

„Zu wenige Gäste, zu hohe Kosten und andauernd Mieterhöhungen“, sind laut dem Inhaber Gründe für die Schließung. Seit der Corona-Pandemie musste das Restaurant Sushi & Soul ums Überleben kämpfen. „Anschließend lief es kurz besser, aber im Frühjahr 2023 ging es richtig hinab“, sagt Christian Herbst.

Nach der Pandemie sei der Laden ganz gut angelaufen. Doch dann wurde die Mehrwertsteuer wieder angehoben, die Inflation nahm zu und die Gäste seien nach 20 Uhr vollständig ausgeblieben – dabei eröffnet das Lokal erst am frühen Abend. Und so blieben die 170 Innen- und 170 Außenplätze der großen Gastwirtschaft recht leer.

Der Wirt meint, dass es für Gastronomen im mittleren Preissegment schwer sei. Hochpreisigere Lokale hätten zahlungskräftigere Gäste. Ansonsten setzten sich – seiner Meinung nach – zunehmend sehr günstige Angebote durch.

Tatsächlich waren die vergangenen Jahre für viele Münchner Gastwirte nicht einfach. Nicht von ungefähr rechnete der Geschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Thomas Geppert, für das Jahr 2024 mit zahlreichen Schließungen.

Gastwirt Christian Herbst hat sich lange dagegen gewehrt, dass sein Sushi-Lokal wohl nicht überleben wird. Denn früher sei es sehr gut gelaufen, resümiert der langjährige Wirt: „Im Jahr vor Corona hatten wir das beste Umsatzjahr, das wir je hatten. Es lief so gut wie nie.“

Der Grund für die Beliebtheit seines Lokals war laut Herbst, dass sein Restaurant einfach immer für alle da gewesen sei. Allen servierte er japanische Spezialitäten – vom Sushi im Restaurant bis hin zu Whisky an der Bar. Denn neben dem Speisenangebot ist das Lokal bekannt für die umfangreiche Whiskykarte.

Was nun mit der Whisky-Sammlung passieren wird, wisse er noch nicht. Genauso wenig wisse er, wie es nun für ihn selbst weitergeht. „Alle prophezeien mir ein tiefes Loch, in das ich wohl für ein paar Wochen fallen werde“, sagt der Wirt spaßhaft. Und ergänzt: „Die letzten Jahre waren anstrengend, jetzt habe ich Zeit für die Familie.“ Gerade ist er Großvater geworden.

Dagegen geht es am Standort seines Lokals auf jeden Fall weiter: Dort wird ein weiteres Restaurant der Gastronomie-Kette L’Osteria eröffnen, bestätigt das Unternehmen. Von diesem Sommer an können die Gäste an der Klenzestraße 71 Pasta und Pizza erwarten.

Etwas wehmütig wird der Restaurantchef, wenn er an seine rund 30 Mitarbeiter denkt. Die Stammbelegschaft habe er durch die schwere Corona-Zeit gebracht. Er sei vor allem dankbar: „Wir haben seit mehr als 25 Jahren geöffnet. Und ich habe Mitarbeiter, die mehr als 25 Jahre davon bei uns sind“, sagt Christian Herbst. Aber alles habe eben ein Ende – das müsse er zugestehen.