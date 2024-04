Die Modedesignerin Susanne Bommer in ihrem Laden in der Rumfordstraße.

Susanne Bommer arbeitet seit 30 Jahren an ihrer eigenen Marke. Längst verkauft sie ihre Kollektionen rund um die Welt. Während die Textilwirtschaft über die Krise klagt, wächst ihr Unternehmen.

Von Sabine Buchwald

Die Farbe der lila Tulpen auf dem Sideboard korrespondiert mit den Postern an der Wand: Eines davon zeigt das schmale Gesicht einer jungen Frau mit schwarzen Ponyfransen in der Stirn, grünen Augen und um die Schultern eine lilafarbene, ins Rötliche changierende Jacke. Susanne Bommer findet diese Blumen: grässlich. Sie will sie auch nicht mit nach Hause nehmen, als Cornelia, seit 20 Jahren eine ihrer engsten Mitarbeiterinnen, sie durch einen frischen Strauß ersetzt.