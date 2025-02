Im Streit ums Surfen an der Dianabadschwelle melden sich nun erstmals die Anwohnenden zu Wort. Auf ihr Betreiben hin ist vorvergangene Woche ein Zaun auf ihrem Grundstück an der E2 genannten Welle im Englischen Garten derart versetzt worden, dass die Brettsportler dort nicht mehr einfach ins Wasser gelangen. Die Aktion hat für Aufruhr in der Münchner Surferszene gesorgt; überdies schaltete sich die Stadtpolitik bis hin zu Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ein. Er nannte es in einem Instagram-Post „sehr schade“, dass an der E2-Welle am Eisbach infolge der Zaunversetzung nicht mehr gesurft werden kann.

Ganz anders bewerten dies die Mitglieder der Eigentümergemeinschaft, deren Grundstück an die Dianabadschwelle angrenzt. In einer von ihrer Hausverwaltung verschickten Mitteilung verweisen sie auf „massiv angestiegene Belästigungen durch Lärm, Unrat, nächtliche Ausleuchtung und vor allem wiederholte Beschädigung an der Grundstückseinfriedung“. Demnach würden Surfer und Schaulustige an 365 Tagen im Jahr und bis tief in die Nacht „lärmen, rufen, klopfen und schreien“.

Hinzu kämen Scheinwerfer, um auch zu später Stunde zu surfen, „nächtliche Surfpartys“ sowie Reparaturen an der Zaunanlage, für die man bislang 28 000 Euro bezahlt habe. Um dieses Treiben zu unterbinden, habe man auf Basis eines mehrheitlichen Eigentümerbeschlusses die Versetzung des Zauns veranlasst. „Es ist der einzige Weg, die genannten Belästigungen und Beschädigungen zu unterbinden“, heißt es in der Mitteilung.

Die Surferinnen und Surfer können infolgedessen nicht mehr mit ihren Brettern von der angrenzenden Mauer ins Wasser springen. Dies ist auch vom anderen Ufer nicht möglich, da die für den Englischen Garten zuständige Bayerische Schlösserverwaltung dort schon vor mehr als zehn Jahren eine Absperrung errichtet hat. Sie soll das Surfen verhindern, das ebenso wie das Schwimmen im Eisbach offiziell verboten ist, jedoch geduldet wird.

Zwar ließen sich Geübte durch den versetzten Zaun nicht vom Surfen auf der E2-Welle abhalten, heißt es vonseiten der Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM). Jedoch sei dies für die meisten Wassersportler „deutlich erschwert und auch gefährlicher geworden“. In einer ersten Reaktion äußerte die IGSM die Hoffnung, dass die Aktion der Anwohnenden illegal gewesen sein könnte, da die Absperrung auf staatlichem Grund stehe. Doch nach einer Prüfung hat die Bayerische Schlösserverwaltung mitgeteilt, dass sich der Zaun weiterhin auf dem privaten Areal befindet.

„Ich befürchte, dass es jetzt keine schnelle Lösung geben wird“, sagt Franz Fasel, der Vorsitzende der IGSM. Er setzt seine Hoffnungen nun auf die geplanten Gespräche mit den Anwohnenden. Einen solchen Dialog hat unter anderem die Stadtratsfraktion von CSU und Freien Wählern per Antrag gefordert. Sollte dies nicht zum Erfolg führen, heißt es darin, solle das Rathaus auf die Bayerische Schlösserverwaltung zugehen, um gemeinsam einen sicheren Zugang zur E2-Welle vom anderen Ufer zu schaffen.

In der Vergangenheit gab es seitens der Behörde jedoch keine Gesprächsbereitschaft, was eine Legalisierung des Surfens im Eisbach angeht. Und so gibt sich Franz Fasel skeptisch, was eine solche Lösung angeht – wenngleich ein Zugang von der westlichen Eisbachseite möglich wäre, wie er sagt.

Zu den Vorwürfen der Eigentümergemeinschaft sagt der IGSM-Vorsitzende: „Ich glaube, da werden verschiedene Dinge miteinander vermischt, was die allgemeine Nutzung des Englischen Gartens und die Surf-Community angeht.“ Zwar könne er bestätigen, dass an der E2-Welle auch nachts und bisweilen unter Scheinwerferlicht gesurft werde. Von „Surfpartys“ und Müllbergen auf dem Privatgrundstück könne jedoch keine Rede sein. Zudem erinnert Franz Fasel daran, dass seine IGSM nach einem Treffen mit Vertretern der Eigentümergemeinschaft dieser per Mail diverse Lösungsvorschläge unterbreitet haben. Unter anderem bot der Verein an, die Kosten für einen besseren Lärm- und Sichtschutz zu übernehmen. Auch könne man sich innerhalb der Surfer-Community bestimmte Regeln auferlegen. „Aber leider haben wir darauf überhaupt keine Rückmeldung erhalten“, sagt Fasel.

Im Tucherpark soll eine dritte Welle entstehen

Für die 3000 bis 4000 Surferinnen und Surfer, die es der IGSM zufolge in München gibt, ist der Wegfall der Dianabadschwelle gravierend. „Schließlich haben wir im Winter nur zwei Wellen“, sagt Fasel mit Blick auf den weiter südlich gelegenen Surfspot am Haus der Kunst, wo der Andrang nun noch größer werden dürfte. „Im Sommer kommt dann noch die Floßlände dazu“, so der IGSM-Vorsitzende. Wobei es seitens der grün-roten Rathauskoalition schon seit Längerem Bestrebungen gibt, weitere Surfmöglichkeiten zu schaffen. So soll im geplanten Quartier im Tucherpark eine dritte Eisbachwelle entstehen. Zudem hat die SPD/Volt-Fraktion im Stadtrat – unabhängig vom Streit um die Dianabadschwelle – beantragt, auf dem Olympiasee eine künstliche Welle zu installieren.

Dieser Idee steht die Fraktion aus Grünen und Rosa Liste skeptisch gegenüber. „Eine künstliche Anlage müsste mit viel Aufwand und Energie am Laufen gehalten werden“, sagt Stadtrat Florian Schönemann (Grüne). „Dafür müsste ein Betreiber gefunden werden, der sicherlich hohe Eintrittsgelder verlangen müsste, um alles zu finanzieren.“ Auch deshalb präferiere man eine weitere Surfwelle im Tucherpark. Diese Lösung werde auch von der SPD unterstützt, wie Stadträtin Julia Schmitt-Thiel in Erwiderung auf die Kritik der Grünen betont. „Warum entweder oder? Wir freuen uns über jede Welle in München“, sagt sie. Eine Welle im Olympiapark ermögliche das Surfen auch im Münchner Westen, so Schmitt-Thiel.