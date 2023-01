Surfen am Eisbach:Für jede Welle das richtige Wetter

Surfen am Eisbach

Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur verschiedene Arten von gutem. So hat das zumindest der Schriftsteller John Ruskin einst behauptet. Aber dabei sollte man wissen: Der Mann war Brite, und als solcher nur bedingt befähigt, qualitative Aussagen über das Wetter zu treffen. "Regen erfrischt, Wind kräftigt, Schnee erheitert", führte Ruskin weiter aus - und das kann nun wirklich nur ein Brite ernst meinen. So ernst, wie ein Münchner Eisbachsurfer die nächste Welle nimmt. Wie der wohl über die aktuelle Witterung denken mag? Vielleicht: "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Neoprenanzüge."

Immerhin gibt's keine Glatteisgefahr auf der Welle und auch keinen Streusplitt, der einem den Fahrradreifen plättet. Korrekt angezogen kann der Aufenthalt auf dem Wasser geradezu gemütlich sein, Bewegung an der frischen Luft gibt's gratis dazu. Was ein ordentlicher Eisbachsurfer ist, der lacht dem Wetter ins Gesicht! Alle anderen seien gewarnt: Es wird wieder kälter in der Stadt, der Wetterdienst warnt vereinzelt vor Glättegefahr, und auch Schnee könnte wieder rieseln. Wenn Ruskin recht hat, ist zumindest das ein Grund zur Freude.