In einem Discounter in Neuperlach zieht ein Mann eine Pistole, richtet sie auf die Kassiererin und fordert das Geld aus der Kasse.

Kurz vor Ladenschluss hat am Freitagabend ein etwa 25 Jahre alter und 1,75 Meter großer Mann einen Lebensmittel-Discounter in Neuperlach überfallen. Der mit schwarzer Mütze, schwarzem Schlauchschal, schwarzer Stoffjacke und dunkelblauen Jeans bekleidete Mann legte an der Kasse zunächst Waren auf das Band. Als eine Angestellte die eingescannten Produkte abkassieren wollte und dazu die Kassenschublade öffnete, zog der Mann eine Pistole aus dem Hosenbund, richtete sie auf die Frau und forderte das Geld aus der Kasse.

Als die Kassiererin nicht reagierte, griff er selbst hinein und nahm mehr als tausend Euro heraus. Anschließend flüchtete er. Eine sofort eingeleitete Fahndung war erfolglos. Das für Raubdelikte zuständige Kommissariat 21 bittet Zeugen, denen am Freitagabend gegen 20 Uhr in der Quiddestraße und Umgebung etwas Verdächtiges aufgefallen ist, um Hinweise: Tel. 089/291 00.